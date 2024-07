«Ήμουν ένα απ’ αυτά τα παιδιά με το δυσοίωνο μέλλον. Παραλίγο να παρατήσω το λύκειο. Παραλίγο να παραδοθώ κι εγώ σ’ εκείνη τη βαθιά οργή και πίκρα που έχει καταλάβει τους πάντες γύρω μου.

Σήμερα οι άνθρωποι με βλέπουν, με την ωραία μου δουλειά και τα λαμπερά μου πτυχία, και φαντάζονται πως είμαι κάποιου είδους ιδιοφυΐα – ότι μονάχα ένας εξαιρετικά προικισμένος άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει εδώ που έφτασα εγώ.

Με κάθε σεβασμό προς τους ανθρώπους αυτούς, πιστεύω ότι η θεωρία αυτή είναι μια βλακεία και μισή. Όποια ταλέντα και να έχω, βρέθηκα ένα μόλις βήμα πριν απ’ το γκρεμό, έως ότου μερικοί άνθρωποι μ’ έσωσαν χάρη στην αγάπη τους».

Οι New York Times το χαρακτήρισαν «απαραίτητο ανάγνωσμα για την ιστορική στιγμή που ζούμε» και για τον Economist ήταν το «σημαντικότερο βιβλίο του 2016 για την Αμερική». Ο ήρωας του Τζέι Ντι Βανς σκιαγραφεί μια παραγνωρισμένη κοινωνική τάξη. Στην Αμερική τους λένε χιλμπίληδες, λευκά σκουπίδια.

Ο Τζέι Ντι Βανς έγινε παγκοσμίως διάσημος όταν κυκλοφόρησε το «Τραγούδι του Χιλμπίλη», ένα βιβλίο που έγινε μπεστ σέλερ και μεταφέρθηκε στις κινηματογραφικές οθόνες.

Ένα βιβλίο που μιλά για τους ανθρώπους που, κόντρα στα προγνωστικά, κατάφεραν να μείνουν όρθιοι και βρήκαν το κουράγιο να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Ένα βιβλίο για τους σκληρά εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες της Αμερικής.

Σχεδόν οκτώ χρόνια αργότερα, το απόσπασμα του βιβλίου θα μπορούσε να είναι απλά και μόνο η βιογραφία του Τζέι Ντι Βανς που είδε την πολιτική του καριέρα να αλλάζει ρότα, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επικοινωνιολόγοι του πρώην προέδρου και νυν Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, ξεσκόνισαν το «Τραγούδι του Χιλμπίλη». Οι λέξεις που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει ότι σε περίπτωση νίκης τη θέση του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναλάβει ο γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς από την πολιτεία του Οχάιο, ήταν στρατηγικά επιλεγμένες.

Ήταν αυτές που ήθελαν να ακούσουν οι ψηφοφόροι. Οι λέξεις που ενίσχυαν το λαϊκό έρεισμα του Ντόναλντ Τραμπ στις αγροτικές και βιομηχανικές μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Βγαλμένες από τις σελίδες του Τραγουδιού του Χιλμπίλη; Κατά πάσα πιθανότητα ναι.

«Ο Τζέι Ντι Βανς είχε μια πολύ επιτυχημένη επιχειρηματική καριέρα στην Τεχνολογία και τα Χρηματοοικονομικά, και τώρα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, θα επικεντρωθεί έντονα στους ανθρώπους για τους οποίους αγωνίστηκε τόσο λαμπρά, τους Αμερικανούς εργάτες και αγρότες στην Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, το Οχάιο, τη Μινεσότα και πολύ πέρα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 39χρονος γερουσιαστής, ο άλλοτε συντηρητικός του «Ποτέ Τραμπ», έγινε ένθερμος υποστηρικτής του πρώην προέδρου όταν τον «έπεισε με τις πολιτικές του», λέει ή όταν «δεν θα είχα κερδίσει την κούρσα για τη Γερουσία του Οχάιο το 2022 χωρίς την υποστήριξη του Τραμπ», επίσης λέει.

Grateful to the people of Ohio for this honor. Now time to get to work. pic.twitter.com/oKz7JvW5FR

Στο τηλεφώνημα που έλαβε ο Τζέι Ντι Βανς από τον Τραμπ, άκουσε: «νομίζω ότι πρέπει να πάμε να σώσουμε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι είσαι ο τύπος που μπορεί να με βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Μπορείς να με βοηθήσεις να κυβερνήσω. Μπορείς να με βοηθήσεις να κερδίσω. Μπορείς να με βοηθήσεις σε ορισμένες από αυτές τις μεσοδυτικές πολιτείες, όπως η Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν».

Just overwhelmed with gratitude.

What an honor it is to run alongside President Donald J. Trump. He delivered peace and prosperity once, and with your help, he’ll do it again.

Onward to victory!

— J.D. Vance (@JDVance1) July 16, 2024