Την απόσυρση του από την κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, λίγες μέρες πριν τις προκριματικές εκλογές στην πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ, όπου -σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN- ο Ντε Σάντις βρισκόταν στην τρίτη θέση, πίσω από τους εσωκομματικούς αντιπάλους του, Ντόναλντ Τραμπ και Νίκι Χέιλι.

Ο ΝτεΣάντις θεωρείτο ευρέως ως βασικός διεκδικητής του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων και «φυσικός» διάδοχος του Τραμπ, λόγω της μαχητικότητάς του και των υπερσυντηρητικών απόψεών του. Στις αρχές του 2023 μάλιστα είχε προηγηθεί του Τραμπ σε πολλές δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, η εκστρατεία του άρχισε να φθίνει, λόγω της λανθασμένης στρατηγικής του, του γεγονότος ότι δεν έδειχνε να είναι σε επαφή με τους ψηφοφόρους αλλά και της αδιαμφισβήτητης υποστήριξης της βάσης του κόμματος στον Τραμπ.

Σε ένα βίντεο σχεδόν 5 λεπτών στο Χ (πρώην Twitter), ο ΝτεΣάντις σημείωσε ότι «δεν έχει ξεκάθαρο δρόμο προς τη νίκη». «Αν υπήρχε κάτι που μπορούσα να κάνω για να έχω ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα -περισσότερες περιοδείες, περισσότερες συνεντεύξεις- θα το έκανα».

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα πρόσθεσε ότι υποστηρίζει τον κ. Τραμπ, ο οποίος είναι ξεκάθαρα πρώτος μετά τη νίκη στην Αϊόβα με 51% των ψήφων. Ο ΝτεΣάντις είπε ότι έχει γίνει σαφές ότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων «θέλει να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ άλλη μια ευκαιρία».

Αναγνώρισε τις «διαφωνίες» με τον πρώην πρόεδρο, αλλά είπε ότι ο Τραμπ ήταν «ανώτερος» από τον Μπάιντεν, ο οποίος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Υπέγραψα μια υπόσχεση να στηρίξω τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και θα τιμήσω αυτή τη δέσμευση», είπε ο ΝτεΣάντις.

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024