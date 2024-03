Παραιτείται από την κούρσα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές, η υποψήφια Νίκι Χέιλι, μετά τα αποτελέσματα της «Σούπερ Τρίτης» και την ξεκάθαρη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις 14 από τις 15 πολιτείες.

Η Νίκη Χέιλι κατάφερε να εκλεγεί πρώτη το βράδυ της Τρίτης, μόλις σε μια πολιτεία αυτή του Βερμόντ, μια αραιοκατοικημένη περιοχή στα σύνορα με τον Καναδά.

