Σύμφωνα με μία πρόσφατη ανάλυση του The Watch Register, μίας βάσης δεδομένων η οποία περιλαμβάνει απολεσθέντα και κλεμμένα ρολόγια αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου βρετανικών λιρών, τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση κατά 116% στον αριθμό πλαστών ρολογιών που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Κάθε γνήσιο ρολόι πολυτελείας έχει τον δικό του μοναδικό σειριακό αριθμό. Προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν ασύμφορο για τους παραγωγούς πλαστών ρολογιών, οι οποίοι συνήθως επαναλαμβάνουν τον ίδιο σειριακό αριθμό σε διαφορετικά πλαστά ρολόγια. Η ομάδα του The Watch Register ελέγχει τους σειριακούς αριθμούς των ρολογιών για να εντοπίσει απομιμήσεις που κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά και συλλέγει γνωστούς πλαστούς σειριακούς αριθμούς από διεθνείς αστυνομικές αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπόρους προϊδιόκτητων ρολογιών, οίκους δημοπρασιών και άλλες πηγές.

Οργανωμένο έγκλημα

Κάτι που πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους οι καταναλωτές, οι οποίοι μπορεί να δελεαστούν να αγοράσουν ένα πλαστό ρολόι σε χαμηλό κόστος σε σύγκριση με το πανάκριβο πρωτότυπο μοντέλο πολυτελείας, είναι ότι δεν πρόκειται για μία αγορά χωρίς συνέπειες. Μπορεί για τους ίδιους να φαντάζει ως κάτι το αβλαβές, αυτό όμως δεν ισχύει για άλλους ανθρώπους. Γιατί η βιομηχανία πλαστών ρολογιών πολυτελείας είναι τεράστια, εξαπλώνεται σε όλη την υφήλιο και έχει εγκληματικές προεκτάσεις. Τα παγκόσμια δίκτυα παραγωγής, διακίνησης και πώλησης πλαστών ρολογιών πολυτελείας είναι βαθιά συνυφασμένα με το οργανωμένο έγκλημα, τροφοδοτώντας την τεράστια παραοικονομία του υποκόσμου, εμπλέκονται σε κυκλώματα καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας και χρηματοδοτούν άλλες εγκληματικές δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή η εμπορία ανθρώπων. Προτού λοιπόν υποκύψετε στον πειρασμό να αποκτήσετε μία φθηνή ρέπλικα ενός ακριβού ρολογιού, σκεφτείτε πώς δημιουργήθηκε αυτή η ρέπλικα και τι αντίκτυπο είχε ή θα έχει σε άλλους ανθρώπους.

Hi-tech απομιμήσεις

Τα τελευταία χρόνια οι παραχαράκτες επιστρατεύουν εξελιγμένες μεθόδους για να τελειοποιήσουν την απομίμηση ρολογιών πολυτελείας, π.χ. την πιστή αναπαραγωγή των λογότυπων των μαρκών, των σειριακών αριθμών και των συσκευασιών. Και δυστυχώς, πολλά από αυτά τα πλαστά ρολόγια καταλήγουν στην αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών. Σύμφωνα με το The Watch Register είναι συνήθης πρακτική πλαστά μοντέλα να μεταβιβάζονται σε ανυποψίαστους αγοραστές ως νόμιμα ρολόγια πολυτελείας. Τα ρολόγια αυτά συνοδεύονται συχνά από πλαστά έγγραφα, κουτιά και κάρτες εγγύησης, όλα σχεδιασμένα για να παραπλανήσουν και να εξαπατήσουν τους καταναλωτές ενώ η διάκριση μεταξύ αυθεντικών και πλαστών ρολογιών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τις αρχές. Μόνο πέρυσι, το 10% των ειδοποιήσεων του The Watch Register προς τους πελάτες του αφορούσε πλαστά ρολόγια πολυτελείας.

Τι λένε τα στοιχεία;

Από τα 40 εκατομμύρια πλαστά ρολόγια που εκτιμάται ότι παράγονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, το 10% είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπισθούν ως πλαστά, παρά μόνο εάν ελεγχθούν από κάποιον επαγγελματία εκτιμητή ή από το σέρβις της κατασκευάστριας εταιρείας. Όπως προκύπτει από την έρευνα του The Watch Register, οι ιδιοκτήτες πλαστών ρολογιών τα έχουν προμηθευτεί από διάφορες πηγές: από υπαίθριες αγορές (38%), από διαδικτυακές αγορές (35%), κοσμηματοπωλεία (27%) και φίλους (25%).

Σύμφωνα με την Κάτια Χιλς, διευθύνουσα σύμβουλο του The Watch Register, «η παραποίηση είναι ένας τομέας εγκληματικότητας στην ωρολογοποιία που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία και αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Το εμπόριο πλαστών ρολογιών δεν αφορά μόνο τη δημιουργία προϊόντα “μαϊμούδες”, αλλά και την εξαπάτηση και τη χειραγώγηση σε παγκόσμια κλίμακα. Τα παραποιημένα ρολόγια συχνά παράγονται σε κάτεργα που εκμεταλλεύονται ευάλωτους εργαζόμενους. Επιπλέον, τα κέρδη που προέρχονται από τέτοιες δραστηριότητες συχνά διοχετεύονται σε άλλες εγκληματικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας στη διαιώνιση ενός κύκλου εγκλήματος και διαφθοράς, υπονομεύοντας παράλληλα τις high-end μάρκες που επιδιώκουν να μιμηθούν».

«Καθώς οι απομιμήσεις γίνονται όλο και καλύτερες», προσθέτει η κυρία Χιλς, «η δυνατότητα αναζήτησης γνωστών πλαστών σειριακών αριθμών στη βάση δεδομένων του The Watch Register είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα πρόληψης ώστε τέτοιες απομιμήσεις να μην διακινούνται ως αυθεντικά προϊόντα. Κάθε έμπορος ή ιδιώτης που επιθυμεί να ελέγξει τη νομιμότητα ενός ρολογιού που σχεδιάζει να αγοράσει, μπορεί να ελέγξει τον σειριακό αριθμό στη βάση δεδομένων μας. Εάν εντοπισθεί πιθανή απομίμηση, τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα και την προέλευση του προϊόντος».

Τι κάνει το The Watch Register;

Το The Watch Register εδρεύει στο Λονδίνο και αποτελεί μέρος του Art Loss Register (ALR), της μεγαλύτερης ιδιωτικής βάσης δεδομένων στον κόσμο για χαμένα και κλεμμένα έργα τέχνης, αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα. Η βάση δεδομένων του δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία της αγοράς από κλεμμένη περιουσία και τη δυνατότητα των ασφαλιστών και των θυμάτων να ανακτήσουν τα απωλεσθέντα αντικείμενά τους. Η ALR, που ιδρύθηκε το 1990, είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση χαμένης και κλεμμένης περιουσίας αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.

Το The Watch Register αναζητά απολεσθέντα και κλεμμένα ρολόγια στην παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών μέχρι να ανακτηθούν. Η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται από εμπόρους ρολογιών, κοσμηματοπωλεία, ενεχυροδανειστές και οίκους δημοπρασιών για τον εντοπισμό κλεμμένων ρολογιών πριν από τις συναλλαγές. Από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα κλεμμένο ρολόι, η εξειδικευμένη ομάδα ανάκτησης του The Watch Register παρεμβαίνει για να ασφαλίσει το ρολόι και να διευκολύνει την ανάκτηση από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Το The Watch Register ανακαλύπτει κατά μέσο όρο τέσσερα χαμένα ή κλεμμένα ρολόγια την ημέρα. Το 50% των ρολογιών που εντοπίζει έχουν κλαπεί εντός ενός έτους και το 35% εντός έξι μηνών. Το ένα τρίτο των κλεμμένων ρολογιών που εντοπίζονται από τη βάση δεδομένων του The Watch Register προσφέρονται με την κασετίνα και τα έγγραφά τους, πολλά από τα οποία είναι πλαστά, συνεπώς οι αγοραστές δεν πρέπει να υποθέτουν ότι η παρουσία εγγράφων υποδηλώνει νόμιμη ιδιοκτησία.