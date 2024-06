Χαοτικές σκηνές επικρατούν στην πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων κατέληξε σε άγρια σύγκρουση με τις Αρχές.

Οι διαδηλωτές κατάφεραν, σε μικρό αριθμό, να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, ενώ οι αστυνομικές αρχές άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας αδιευκρίνιστο αριθμό διαδηλωτών.

Εκατοντάδες βουλευτές δεν μπορούν να βγουν από το κοινοβούλιο, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους εξαγριωμένους διαδηλωτές. Ένας δημοσιογράφος της τοπικής τηλεόρασης λέει ότι οι περισσότεροι βουλευτές έχουν φυγαδευτεί σε ένα υπόγειο.

BREAKING – Protesters in #KENYA broke into PARLIAMENT in NAIROBI, FIRE started in part of the BUILDING – REPORTS pic.twitter.com/iaqpL1m3PH

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

Οι οργανωτές της διαμαρτυρίας είχαν κάνει έκκληση για διαδηλώσεις και γενική απεργία κατά της φορολογικής νομοθεσίας, μετατρέποντας μια κινητοποίηση κυρίως της νεολαίας στο Ιντερνετ σε μείζονα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση.

FLASH: The Kenyan parliament has just ERUPTED IN FLAMES as protests against the $2.7 BILLION TAX HIKE turn violent.

The hikes were spurred by Kenya’s latest IMF DEAL.

As Harvard Prof. Robert Barro puts it, «THE IMF DOESN’T PUT OUT FIRES, IT STARTS THEM.»pic.twitter.com/xyMcAucfNg

— Steve Hanke (@steve_hanke) June 25, 2024