Αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε σήμερα δικαστή μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου στην πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά συναδέλφων του.

Η Μόνικα Κιβούτι πυροβολήθηκε μέσα σε δικαστική αίθουσα στη συνοικία Μακαντάρα της κενυατικής πρωτεύουσας, αφότου απέρριψε αίτημα της συζύγου του δράστη να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση. Επενέβησαν άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Η δικαστής Κιβούτι και τρεις αστυνομικοί διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, όπως ενημέρωσε η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μάρθα Κούμε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρόθεση του δράστη ήταν να σκοτώσει τη δικαστή», τόνισε η Κούμε, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.

Makadara Law Court premises to be closed until June 17, 2024 for security reinforcement following the shooting of a magistrate; CJ Koome directs matters at the courts be heard virtually pic.twitter.com/abA9kpozCn

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) June 13, 2024