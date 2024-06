Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Telegram από αστυνομικές πηγές οι νεκροί των τρομοκρατικών επιθέσεων ξεπερνούν τους 20 εκ των οποίων 17 αστυνομικοί, ενώ 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους 37 αστυνομικοί.

20 people were killed in terrorist attacks in Dagestan, according to telegram channels close to law enforcers

According to Baza, 15 law enforcers were killed, as well as one priest, one church guard and three unidentified people.

The publication «112» writes that 17 law… pic.twitter.com/nN4sYPeEXG

— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2024