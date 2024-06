Ενοπλοι άνοιξαν πυρ σε συναγωγή που βρίσκεται στην πόλη Ντερμπέντ του βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών που επικαλείται το Reuters, τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει σκοτωθεί.

Με βάση το ρωσικό Ria Novosti, οι δράστες της επίθεσης φέρονται να έχουν διαφύγει με όχημα.

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions

In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.

Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024