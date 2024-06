Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο Αμβούργο, όπου διεξαγόταν ο αγώνας της Πολωνία με την Ολλανδία για το Euro 2024, έφεραν στη δημοσιότητα τα ΜΜΕ στη Γερμανία. Ένα βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών που δείχνει τις κινήσεις του δράστη αλλά και την αντιμετώπιση της αστυνομίας.

Στο ίδιο βίντεο υπάρχει και η επίθεση με τους πυροβολισμούς αλλά και οι πρώτες βοήθειες που δίνει στον δράστη η αστυνομία αλλά και η πλήρης κινητοποίηση για να απομακρυνθούν άπαντες από το χώρο και να ανοίξει ο δρόμος.

❗🇩🇪 | 🇵🇱⚽️🇳🇱 – Hamburg turns orange in the face of the tsunami of Dutch fans who have come to this German city in preparation for the opening game against Poland.

However, the festive mood was abruptly dashed when an axe-wielding suspect was shot in the Euro 2024 fan zone on… pic.twitter.com/fl7wrVpUid

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 16, 2024