Η Οντίν Λιναρδάτου φιλοξενεί στο νέο podcast του «Βήματος», «Ok, Yes! Ok, Yes! Πάει η Ευρώπη για εκλογές» την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, δημοσιογράφο και ανταποκρίτρια του tovima.gr στις Βρυξέλλες, περιγράφει πώς διαμορφώνεται το νέο πολιτικό τοπίο μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Πού θα ενταχθούν τα νέα κόμματα και πώς θα καταλήξουν οι έδρες των πολιτικών ομάδων; Ποιοι διεκδικούν την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιες οι απολαβές και τα επιδόματα που δικαιούνται οι ευρωβουλευτές;

Μεταξύ άλλων στο επεισόδιο «Πήγε η Ευρώπη για εκλογές… Και τώρα;», θα ακούσετε: