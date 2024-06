Ολοκληρώθηκε η νεκροψία του Michael Mosley με τις αρχικές εκτιμήσεις για το θάνατό του να επιβεβαιώνονται. Σύμφωνα με όσα μπόρεσε να δει ο ιατροδικαστής δεν φαίνεται να υπάρχει εγκληματική ενέργεια.

Συγκεκριμένα στη σορό δεν υπάρχει κάποια κάκωση, κάτι που είχε φανεί και στην αρχική γνωμάτευση. Ο ιατροδικαστής προχώρησε και σε τοξικολογικές οι οποίες αναμένεται να δείξουν και την ακριβή αιτία θανάτου.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο Michael Mosley να έχασε τη ζωή του την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Τα βρετανικά Μέσα έχουν δημιουργήσει έναν χάρτη που δείχνει την πορεία που ακολούθησε. Ο Michael Mosley έφτασε μέχρι το Πεδί και στη συνέχεια αντί να κινηθεί προς το λιμάνι για άγνωστο λόγο πήγε προς την παραλία της Αγίας Μαρίνας, εκεί όπου βρέθηκε νεκρός.

Michael Mosley’s tragic trek: Map reveals his journey across the mountains in the merciless sun before he tragically ‘fell’ to his death – as questions grow over how rescuers missed him during five-day search https://t.co/fxKKCYo5tC

— 𝓒𝓸𝓷𝓼𝓮𝓻𝓿𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮𝓓𝓲𝓿𝓪™ (@1776Diva) June 10, 2024