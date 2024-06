Το γύρω του κόσμου κάνει η τραγική είδηση θανάτου του Michael Mosley.

Νεκρός εντοπίστηκε στη Σύμη ο δημοσιογράφος του BBC, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης οι Αρχές είχαν κινητοποιηθεί και είχαν σημάνει συναγερμό στο νησί προκειμένου να βρεθεί ο άνδρας.

Τα βρετανικά μέσα, ωστόσο έχουν πλημμυρίσει με «έκτακτα δελτία», ενώ πλήθος κόσμο «σπαράζει» στα social media για τον αγαπημένο παρουσιαστή.

Παρακάτω οι τίτλοι των πιο δημοφιλών βρετανικών ΜΜΕ

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η τραγική είδηση του θανάτου του Mosley και στα social media

«I’m sorry for the family, I’m sorry that I’m the one to find him. I wish we had better news.» Local cameraman Antonios speaks to Sky’s @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence. 🔗 https://t.co/jazdN0Dp4L 📺 Sky 501 pic.twitter.com/AbzufdXgMy — Sky News (@SkyNews) June 9, 2024

Such sad news…Michael Mosley body found in a cave on the island of Symi…RIP 💔 pic.twitter.com/ad8nctj1AA — Christopher Head (@chrish9070) June 9, 2024

The fragility of life is so shocking. I’ve known Michael Mosley for many years – as a tv producer specialising in science and medicine. He was the executive producer of my 2009 series Human Journey. When he started presenting as well as producing, we made several science… pic.twitter.com/spUEVy2ctk — Prof Alice Roberts💙 (@theAliceRoberts) June 9, 2024

BREAKING: Body found in search for TV doctor Michael Mosley on Greek island of Symi.

Very sad development. pic.twitter.com/HPLgXQYLyS — Piers Morgan (@piersmorgan) June 9, 2024

Over the years I’d had the great pleasure of interviewing Michael Mosley a few times and I gotta tell you he was a truly generous, curious, warm-hearted man who cared as much about people themselves as the science that could help them. Very sad news. pic.twitter.com/Ah5WmDhf8T — Marc Fennell (@MarcFennell) June 9, 2024

Body found in search for TV and radio presenter Michael Mosley, who went missing on a Greek island https://t.co/cdfvfaRso3 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 9, 2024

🚨🇬🇷🇬🇧WIFE OF MISSING TV PRESENTER ON GREEK ISLAND: WE WILL NOT LOSE HOPE Michael Mosley, 67, vanished after setting off on a walk on Wednesday on Symi Island, Greece. The search and rescue operation resumed on Saturday, involving Greek authorities, friends, family, and the… pic.twitter.com/bLBfktAUYT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2024

Πώς έχασε τη ζωή του ο Μόσλεϊ

Η αστυνομία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική και ο Ερυθρός Σταυρός αναζητούσαν τον Μάικλ Μόσλεϊ σε ολόκληρο το νησί για πέντε ολόκληρες μέρες. Δυστυχώς, η κατάληξη αυτής της αναζήτησης ήταν τραγική. Η σορός του παρουσιαστή, αν και δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, εντοπίστηκε σε απόσταση δέκα μέτρων από την παραλία της Αγίας Μαρίνας, πάνω σε βράχια.

Ο 67χρονος είχε φύγει μόνος του από την παραλία του Αγίου Νικολάου την οποία είχε επισκεφθεί με τη σύζυγό του. Στη συνέχεια πέρασε το μονοπάτι που οδηγεί στην περιοχή Πέδι. Από εκεί φαίνεται πώς κατευθύνθηκε προς την Αγία Μαρίνα και άγνωστο πώς, πήρε ένα επικίνδυνο μονοπάτι μέσα από το βουνό με αρκετούς απόκρημνους βράχους για να κατέβει στην παραλία.

Εκεί πιθανότατα είτε ζαλίστηκε και έχασε τις αισθήσεις του λόγω της έντονης ζέστης, είτε γλίστρησε και έπεσε δίπλα στον φράχτη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το πτώμα εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση καθώς γύρω από το σημείο υπήρχε έντονη δυσοσμία, κάτι που μαρτυρά ότι ο Μάικλ Μόσλεϊ πιθανότατα έχασε τη ζωή του από την ημέρα της εξαφάνισής του.

«Πέρασα τον φράχτη και μου ήρθε η μυρωδιά, η οποία ήταν πολύ έντονη»

Κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός του παρουσιαστή υπάρχει ένα beach bar, με τον υπεύθυνο του καταστήματος, Ηλία Τσαβαρή, να είναι από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί και να περιγράφει στο MEGA τι αντίκρισε.

«Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να πάω να ρίξω μία ματιά. Πέρασα τον φράχτη και μου ήρθε η μυρωδιά, η οποία ήταν πολύ έντονη. Είδα και το ρολόι που γυάλιζε. Ο άνθρωπος ήταν ανάσκελα και τα χέρια όρθια. Πλησίασα για να σιγουρευτώ και τον είδα», είπε αρχικά.

Σε ερώτημα πώς δεν εντοπίστηκε νωρίτερα το άψυχο σώμα του παρουσιαστή κι αν το σημείο είχε ελεγχθεί από τις Αρχές, ο κ. Τσαβαρής σημείωσε: «Κάθε μέρα περνούσαν ελικόπτερα, εθελοντές, Πυροσβεστική. Πίσω από τον φράχτη, έχει ένα μικρό στενάκι 1 με 1,5 μέτρο. Με πήρε ο ιδιοκτήτης και μου είπε να πάω να τσεκάρω προς τα εκεί και μου το πού έφτασα η μυρωδιά ήταν έντονη. Χθες όλη μέρα πετούσε ελικόπτερο στο σημείο. Πέρα από τη μυρωδιά, είδα το ρολόι και πλησίασα».

Πάντως, υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι δύσκολο και κακώς το επέλεξε ο Μάικλ Μόσλεϊ. «Αν πήγε από αυτό το σημείο, κακώς πήγε, είναι δύσκολο κομμάτι εκεί. Ή μπήκε από την παραλία, γιατί δεν τον έχει πιάσει η κάμερα από το μαγαζί».

Ακόμα, όπως είπε, από το Πέδι, όπου εντοπίστηκε τελευταία φορά ο Μόσλεϊ, το σημείο που βρέθηκε νεκρός, είναι περίπου 4-5 χλμ.

Πώς βρέθηκε ο Μάικλ Μόσλεϊ

Το πτώμα εντοπίστηκε σε επεξεργασία πλάνων από το συνεργείο της ΕΡΤ που βρισκόταν σε πλωτό σκάφος μαζί με τον δήμαρχο της Σύμης, Λευτέρη Παπακαλοδούκα.

Μιλώντας για το πώς βρέθηκε ο αγνοούμενος παρουσιαστής, ο δημοσιογράφος του ΕΡΤNews, Αριστείδης Μιαούλης, δήλωσε ότι όταν ο καμεραμάν του ΕΡΤNews Αντώνης Μυστιλόγλου εντόπισε κατά τη διάρκεια καταγραφής πλάνων ότι κάτι γυάλιζε στα βράχια, εστίασε εκεί.

Έτσι, μόλις έκανε «ζουμ» στο βιντεοληπτικό υλικό που είχε τραβήξει, είδε ότι στα βράχια βρίσκονταν η σορός του Μάικλ Μόσλεϊ με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

«Ο Αντώνης Μυστιλόγλου ήταν με την κάμερα και εμείς με το μικρόφωνο. Τον εντοπίσαμε όταν μπαίναμε στον κόλπο της Αγίας Μαρίνας. Ο Αντώνης κατέγραφε συνεχώς με την κάμερα και στην πορεία, βλέποντας το υλικό που είχε τραβήξει είδε ότι κάτι περίεργο ήταν κοντά στο φράχτη, 50 μ. από τη θάλασσα και διαπιστώσαμε μετά στο ζουμ ότι όντως ήταν αυτός ο άνθρωπος, διότι γυάλιζε το ρολόι του. Ήταν σε ύπτια θέση» περιέγραψε στην εκπομπή Νewsroom o δημοσιογράφος.

Η σορός του Μάικλ Μόσλεϊ

«Ο άνθρωπος φαινόταν ότι έπεσε ανάσκελα» ανέφερε ακόμα ο δημοσιογράφος περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός στα βράχια. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην καρδιά του και έπεσε στα βράχια», προσέθεσε.

Στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπακαλοδούκας, «ο 67χρονος, σε αντίθεση με αυτό που εκτιμήθηκε αρχικά, ότι κατευθυνόταν στη χώρα, φαίνεται πως κινήθηκε προς την Αγία Μαρίνα».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο άτυχος δημοσιογράφος του BBC κατάφερε να διασχίσει, σε συνθήκες καύσωνα, όλη την απότομη πλαγιά, αλλά λίγο πριν φτάσει στην παραλία, έπεσε -άγνωστο πώς, ίσως ζαλίστηκε ή σκόνταψε.

Πλέον στη Σύμη αναμένεται ιατροδικαστής για μία πρώτη αυτοψία στη σορό και εν συνεχεία το πτώμα του Μάικλ Μόσλεϊ πιθανότατα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.