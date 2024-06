Απαντήσεις στο ερώτημα για τον τρόπο κάτω από τον οποίο απεβίωσε ο Michael Mosley στη Σύμη αναμένεται να δοθούν τη Δευτέρα. Ο ιατροδικαστής μαζί με κλιμάκιο από το γραφείο Εγκληματικών Ερευνών έφτασαν στη Σύμη με πλωτό σκάφος από τη Ρόδο για να εξετάσουν τη σορό του βρετανού δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε πρώτη φάση ο ιατροδικαστής αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η σορός είναι προχωρημένη η σήψη δεν μπορεί έτσι να διαπιστώσει αιτία θανάτου, μακροσκοπικά, ούτε αν έπεσε από τα βράχια.

Ακόμη δεν βλέπει χτυπήματα από το λίγο που μπορεί να διακρίνει. Η σορός μεταφέρεται στη Ρόδο για νεκροψία – νεκροτομή.

Στο μεταξύ ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, ένα από τα άτομα που εντόπισαν νεκρό τον άτυχο βρετανό δημοσιογράφο, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε καρέ καρέ τις στιγμές που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού του Μόσλεϊ, ενώ υπογράμμισε ότι «η διαδρομή που ακολούθησε από μόνος του νομίζω ότι ήταν καθαρά αυτοκτονία».

Τα βρετανικά Μέσα έχουν δημιουργήσει έναν χάρτη που δείχνει την πορεία που ακολούθησε. Ο Michael Mosley έφτασε μέχρι το Πεδί και στη συνέχεια αντί να κινηθεί προς το λιμάνι για άγνωστο λόγο πήγε προς την παραλία της Αγίας Μαρίνας, εκεί όπου βρέθηκε νεκρός.

