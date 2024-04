Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των ακτών της Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής και θεωρείται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

❗💥🇯🇵 – Images of the 6.2 magnitude earthquake that occurred off the coast of Fukushima Prefecture, Japan. pic.twitter.com/vMA6kLbRUM

