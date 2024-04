Ένα 13χρονο αγόρι έχασε σήμερα τη ζωή του στο Λονδίνο από την επίθεση 36χρονου άνδρα με σπαθί σαμουράι κοντά σε σταθμό του μετρό.

Δύο αστυνομικοί είναι στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται με μαχαιριές. Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν επίσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά άνδρας έριξε το αμάξι του πάνω σε σπίτι. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα κρατώντας στα χέρια του ένα σπαθί σαμουράι, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

🚨BREAKING Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ

Μεταξύ τους βρισκόταν ένα 13χρονο αγοράκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνω ότι ένας από τους τραυματίες της επίθεσης, ένα 13χρονο αγόρι, πέθανε», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στιούαρτ Μπελ σε ανακοίνωση Τύπου.

Έπειτα ο δράστης προσπάθησε να κρυφτεί από τις αστυνομικές Αρχές οι οποίες ωστόσο κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα «να τρέχει με ένα σπαθί σαμουράι», ο οποίος «μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους αφού έπεσε με το φορτηγάκι του πάνω σε ένα σπίτι».

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί (τοπική ώρα) μετά από αναφορές για πτώση οχήματος πάνω σε ένα σπίτι στην περιοχή Thurlow Gardens και ότι άνθρωποι είχαν μαχαιρωθεί. Πρόσθεσαν: «Καταλαβαίνουμε ότι ο ύποπτος συνέχισε να επιτίθεται σε άλλους ανθρώπους και σε δύο αστυνομικούς».Τόνισε επίσης ότι η επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.

We do not believe there is any ongoing threat to the wider community – this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32

