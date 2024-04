Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της Ταϊβάν από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε σε βάθος μόλις 15,5 χλμ. κοντά στις ανατολικές ακτές.

Τα βίντεο που έρχονται από τη στιγμή της δόνησης συγκλονίζουν. Κτίρια έχουν πάρει κλίση και άλλα καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι εγκλωβίζοντας ανθρώπους στα συντρίμμια. Στο δρόμο αυτοκίνητα και μηχανές κουνούνται με μεγάλη ένταση, μέσα μεταφοράς «τρέμουν», ενώ στη θάλασσα έχουν σηκωθεί μεγάλα κύματα.

Ο προσωρινός απολογισμός του σεισμού δίνει τέσσερις νεκρούς και 711 τραυματίες. Τα κτίρια που έπεσαν είναι 26 και οι παγιδευμένοι τουλάχιστον 20, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή να ανασύρουν επιζώντες.



Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος από το 1999 κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, του Γου Τσιεν-φου. «Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (…) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999» ανέφερε.

Στον σεισμό που έγινε το 1999 και ήταν 7,6 Ρίχτερ σκοτώθηκαν 2.400 άνθρωποι και καταστράφηκαν ή σημειώθηκαν ζημιές σε 50.000 κτίρια.



Ο σεισμός πυροδότησε την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι στην ίδια την Ταϊβάν και στα ιαπωνικά νησιά στον νομό Οκινάουα.

Οι αρχές του αεροδρομίου στη Νάχα, τη μεγαλύτερη πόλη στην Οκινάουα, ανέστειλαν τα δρομολόγια μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι.

Στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters διαπίστωσε πως η ηλεκτροδότηση κόπηκε σε τομείς της πόλης. Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

🇹🇼 More footage of the series of earthquakes that hit Taiwan. Taiwan’s government said four people had died in the mountainous, sparsely populated eastern county of Hualien where the epicentre was, with more than 50 injured. #earthquake #Taiwan #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/U5tnBg3J2o — Mudawath Santhosh (@SANTHOSH_21M) April 3, 2024