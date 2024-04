Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ (σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο EMSC) έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό, 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν 50.

Από τον πολύ ισχυρό σεισμό κατέρρευσαν 26 κτίρια στην κομητεία Χουάλιεν και τουλάχιστον 20 πολίτες εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια, ενώ βίντεο δείχνουν αρκετά κτίρια να έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκαν τόσο στην Ταϊβάν όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Το επίκεντρο της πολύ ισχυρής σεισμικής δόνησης εκτιμάται πως βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της ανατολικής ακτογραμμής της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών.

