Μεγαλώνει ώρα με την ώρα ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που χτύπησαν την Ταϊβάν. Σύμφωνα με τις Αρχές οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή 7, οι τραυματίες 736 και οι εγκλωβισμένοι σε σήραγγες και σπίτια που έπεσαν, 77.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Χουαλιέν, εκεί όπου κατέρρευσαν περισσότερα από 26 κτίρια. «Ήταν πολύ ισχυρός. Ένιωσα ότι το σπίτι θα γκρεμιζόταν», δήλωσε ο 60χρονος Τσανγκ Γιου-Λιν, εργαζόμενος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Ταϊπέι.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 15,5 χιλιομέτρων, την ώρα που ο κόσμος πήγαινε στη δουλειά και στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει προειδοποίηση για τσουνάμι στη νότια Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, η οποία αργότερα ανακλήθηκε.

Βίντεο δείχνει διασώστες να χρησιμοποιούν σκάλες για να βοηθήσουν παγιδευμένους ανθρώπους να βγουν από τα παράθυρα και μαζικές κατολισθήσεις.

Thankfully these young lads manage to escape as the earthquake ruined the badminton quote. 📌 #Taipei | #Taiwan #Earthquake #Tsunami #TaiwanEarthquake #China #Japan pic.twitter.com/5c0FTPjiGA

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ταϊβάν Lai Ching-te, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα, αναμένεται να επισκεφθεί την Χουαλιέν αργότερα.

Μετά τον σεισμό σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, η οποία έχει πλέον στο μεγαλύτερο τμήμα της αποκατασταθεί όπως δήλωσε η εταιρεία ηλεκτρισμού Taipower, ενώ οι δύο πυρηνικοί σταθμοί του νησιού δεν επηρεάστηκαν.

HORRIFIC VIDEOS OF MASSIVE #earthquake (7.5 magnitude) WHICH HIT #Taiwan & #japan ARE CIRCULATING EVERYWHERE. #Tsunami MIGHT HIT THEM SOON. Prayers for them 💔#earthquake #Taiwan #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/CT9URn4rqE

— RAJ PRASHIKSHIT 🎀 (@RajPrashikshit) April 3, 2024