Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά άνδρας έριξε το αμάξι του πάνω σε σπίτι. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα κρατώντας στα χέρια του ένα σπαθί σαμουράι.

Αρχικά μαχαίρωσε δύο ανθρώπους και έπειτα επιτέθηκε σε δύο αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Έπειτα ο δράστης προσπάθησε να κρυφτεί από τις αστυνομικές Αρχές οι οποίες ωστόσο κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα «να τρέχει με ένα σπαθί σαμουράι και να μαχαιρώνει τέσσερις ανθρώπους αφού πρώτα είχε ρίξει το φορτηγάκι του πάνω σε ένα σπίτι».

Πρόκειται για έναν 36χρονο ο οποίος για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έκανε τη συγκεκριμένη επίθεση με την αστυνομία να αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/TnWZP362Pd

— Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024