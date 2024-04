Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για το καλοκαίρι του 2024 έχει πολιτική ενσυναίσθηση ορμώμενο τόσο από τα πενήντα χρόνια ζωής της ελληνικής δημοκρατίας που μνημονεύονται φέτος όσο και από το ταραχώδες παγκόσμιο τοπίο. Οι περισσότερες παραστάσεις, συναυλίες και περφόρμανς έχουν την ανάλογη κοινωνική και πολιτική φόρτιση οπότε έχουμε μπροστά μας σημαντική »τροφή» για σκέψη και περισυλλογή από μία γκάμα 93 εκδηλώσεων στη διάρκεια τριών μηνών.

Επιλέγουμε, λοιπόν, ορισμένες εκδηλώσεις, βγάζοντας μία λίστα 35 εξ αυτών, ως οδηγό επιβίωσης στο πολιτιστικό τοπίο του καλοκαιριου από το Ηρώδειο και τα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου μέχρι τους χώρους της Πειραιώς 260 αλλά και τα υπόλοιπα πολιτισμικά τοπόσημα με τα οποία συνδιαλέγεται το φεστιβάλ, όπως είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ωδείο Αθηνών και η Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.

Ηρώδειο

Τόσκα από την Εθνική Λυρική Σκηνή – 1, 2, 6, 11 Ιουνίου

Η ΕΛΣ παρουσιάζει μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, την Τόσκα του Πουτσίνι, ανοίγοντας το πρόγραμμα του Ηρωδείου. Τα εντυπωσιακά σκηνικά –ένας τεράστιος Εσταυρωμένος, μια ιερή τράπεζα, ένα εργαστήρι ζωγραφικής– πλαισιώνονται από θεαματικές προβολές μνημείων της Ρώμης, θρησκευτικών συμβόλων, αλλά και βίντεο που δίνουν κινηματογραφική διάσταση στην παραγωγή. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρυτινός, Σκηνοθεσία – Σκηνικά – Κοστούμια Ούγκο ντε Άνα, Αναβίωση σκηνοθεσίας Κατερίνα Πετσατώδη

ANOHNI and the Johnsons It’s time to feel what’s really happening 13 Ιουνίου

Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, η ANOHNI παρουσιάζει μια σειρά από συναυλίες με τους Johnsons, μαζί με εννέα μουσικούς μεταξύ των οποίων οι Julia Kent (τσέλο), Maxim Moston (βιολί), Doug Wieselman (πολυοργανίστας), Gael Rakotondrabe (πιάνο), Leo Abrahams (κιθαρίστας) και Jimmy Hogarth (κιθαρίστας/παραγωγός). Ανταποκρινόμενη σε μια περίοδο αναταραχής, η ANOHNI θέτει την εξής πρόκληση: Ήρθε η ώρα να νιώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Παραγωγή Supernova Productions

Emanuel Ax, Λεωνίδας Καβάκος, Yo Yo Ma – 15 Ιουνίου

Έργα Μπετόβεν από τους τρεις σούπερ σταρ της κλασικής μουσικής και κορυφαίους σολίστες που τα τελευταία χρόνια παίζουν μαζί γεμίζοντας ασφυκτικά τις σπουδαιότερες αίθουσες παγκοσμίως, και έχουν ηχογραφήσει ήδη τρεις δίσκους με έργα Μπετόβεν.

Loreena McKennitt – 26 Ιουνίου

Η Καναδή τραγουδίστρια και συνθέτρια επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά τις δύο sold-out συναυλίες της το 2019 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φέτος γιορτάζει με μια ευρωπαϊκή περιοδεία τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ της The Mask and Mirror, στο οποίο παντρεύει την κέλτικη μουσική παράδοση με τους ήχους της Ισπανίας και του Μαρόκου. Στην Αθήνα, πρώτο σταθμό της περιοδείας της, θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια της στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο θα ερμηνεύσει ολόκληρο το The Mask and Mirror.

Sting 5 Ιουλίου

Πολύ δημοφιλής στο ελληνικό κοινό, ο Sting που το 2018 είχε δώσει στην Ελλάδα δύο sold out συναυλίες στα πλαίσια του Rockwave Festival, έχει λάβει 17 βραβεία Grammy και έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως ως ένας από τους πλέον ξεχωριστούς σόλο καλλιτέχνες στον κόσμο αλλά και ως πρώην επικεφαλής των Police. Στη συναυλία του Ηρωδείου, επίσημη προσκεκλημένη του Sting θα είναι τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Giordana Angi. Παραγωγή: High Priority Promotions

Διονύσης Σαββόπουλος Η δική μας Μεταπολίτευση 8 & 9 Ιουλίου

Αφιερωμένη στην επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου με τραγούδια συνδεδεμένα με τη Μεταπολίτευση και την κατάκτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, θα έχει επί σκηνής τους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Θηβαίο, Μανώλη Μητσιά, Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Νταλάρα και Μαρία Φαραντούρη, προκειμένου να τραγουδήσουν μαζί δικές του επιτυχίες αλλά και των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Λοΐζου, Μαρκόπουλου, Μικρούτσικου, Λάγιου κ.ά

ΚΟΑ – Λουκάς Καρυτινός – Khatia Buniatishvili 12 Ιουλίου

Η Γεωργιανή σούπερ σταρ του πιάνου Κάτια Μπουνιατισβίλι έρχεται για να ερμηνεύσει το δημοφιλέστερο ίσως κοντσέρτο για πιάνο όλων των εποχών, το Πρώτο του Τσαϊκόφσκι.Συνοδοιπόροι της στον μελωδικό κόσμο του ρομαντικού συνθέτη, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ο αρχιμουσικός Λουκάς Καρυτινός, θα μετατραπούν οι ίδιοι σε… σολίστες στο περίφημο Κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ, το εντυπωσιακό συμφωνικό έργο του Ούγγρου πρωτοπόρου.

Τάνια Τσανακλίδου 50 καλοκαίρια και χειμώνες – 14 Ιουλίου

Η ερμηνεύτρια φέρνει στο σήμερα τους θησαυρούς μιας 50χρονης δισκογραφίας με τις μελωδίες που καθόρισαν την πορεία της. Στη μουσική παράσταση που θα επιμεληθεί η ίδια, η ροή των τραγουδιών θα ακολουθεί τόσο την κοινωνικοπολιτική συνθήκη στην οποία γεννήθηκαν όσο και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της Τσανακλίδου στο πέρασμα των χρόνων. Παραγωγή Celestial Arts & Entertainment Productions

Charles Lloyd Sky Quartet & η Μαρία Φαραντούρη 18 Ιουλίου

Ο 86χρονος τζαζίστας Τσαρλς Λόιντ επιστρέφει στην Ελλάδα για να μοιραστεί ξανά τη σκηνή με τη Μαρία Φαραντούρη, μιάμιση δεκαετία μετά το ιστορικό «Athens Concert», που κυκλοφόρησε σε δίσκο με μεγάλη επιτυχία. Μαζί του τρεις εξαιρετικοί σολίστες διεθνούς εμβέλειας: ο πιανίστας Τζέισον Μοράν, ο μπασίστας Λάρι Γκρεναντίερ και ο ντράμερ Μπράιαν Μπλέιντ. Οι δρόμοι της τζαζ διασταυρώνονται με την ελληνική μουσική παράδοση και τον Μίκη Θεοδωράκη.

Τραβιάτα Εθνική Λυρική Σκηνή 27, 28, 30 & 31 Ιουλίου

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου ολοκληρώνεται με την Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, που πρωτοπαρουσιάστηκε από την ΕΛΣ στο ρωμαϊκό ωδείο το καλοκαίρι του 2019 με ξεχωριστή επιτυχία. Στην πρώτη διανομή η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της όπερας Ναντίν Σιέρα θα ερμηνεύσει τον ρόλο της Βιολέτας Βαλερί, με τον τενόρο Φρέντι Ντε Τομάζο στον ρόλο του Αλφρέντο Ζερμόν και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά ως Τζόρτζιο Ζερμόν. Στο δεύτερο καστ, δύο διεθνώς αναγνωρισμένοι πρωταγωνιστές της ΕΛΣ, η Βασιλική Καραγιάννη και ο Τάσσης Χριστογιαννόπουλος στους ρόλους των Β. Βαλερί και του Τζ. Ζερμόν αντίστοιχα, και ο διάσημος Ιταλός τενόρος Φραντσέσκο Ντεμούρο στον ρόλο του Αλφρέντο.

Πειραιώς 260

Elizabeth Costello / J. M. Coetzee. Επτά μαθήματα και πέντε παραβολές 5-7 Ιουνίου

Μπορεί η τέχνη να σώσει τον κόσμο; Ή μήπως η επιθυμία των καλλιτεχνών να μιλήσουν «μέσα από την τέχνη» και να αφήσουν το στίγμα τους είναι απλώς ουτοπική; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η Ελίζαμπεθ Κοστέλο, ηρωίδα μυθοπλασίας του Νοτιοαφρικανού νομπελίστα Τζ. Μ. Κουτσί, στον δημιουργό της. Ο Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι ανατρέχει σταθερά στο έργο του Κουτσί, καθιστώντας αυτή τη φορά την αγαπημένη του ηρωίδα κεντρικό πρόσωπο της νέας του παράστασης. Το Φεστιβάλ συμπαραγωγός της παράστασης την παρουσιάζει αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Πολωνία.

À la carte 5 & 6 Ιουνίου

Το φετινό πρόγραμμα χορού του Φεστιβάλ ανοίγει αυλαία με το À la carte του διεθνούς Έλληνα χορογράφου Γιάννη Μανταφούνη, ο οποίος μάς συστήνεται με ένα έργο μεγάλης κλίμακας ως ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Dresden Frankfurt Dance Company.

C la vie 12 & 13 Ιουνίου

Στο νέο έργο του χορογράφου Σερζ Εμέ Κουλιμπαλί επτά χορεύτριες και χορευτές, μία τραγουδίστρια και ένας μουσικός εξερευνούν επί σκηνής εναλλακτικούς τρόπους συμβίωσης που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στους πολιτισμούς. Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με τον χορογράφο και τους συντελεστές.

THE VERSO 5-7 Ιουνίου

Πώς μπορούν το χορευτικό σώμα και η χορογραφία να αντισταθούν στην κλασική μετωπική απεύθυνση και να δημιουργήσουν κινούμενα τοπία; Η παράσταση THE VERSO εμπνέεται από την αισθητική τάση του ρομαντικού κινήματος Rückenfigur και πειραματίζεται με τη χρήση της «πίσω όψης», μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Lacrima 13 & 14 Ιουνίου

Ένας οίκος υψηλής ραπτικής δέχεται μια ασυνήθιστη παραγγελία: να φτιάξει το νυφικό μιας πριγκίπισσας της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Η Καρολίν Γκιγελά Ενγκιγέν, που τη γνωρίσαμε στο Φεστιβάλ με τη Σαϊγκόν (2019) και το 2021 παρουσίασε την παράσταση Αδελφοσύνη: μια φανταστική ιστορία, πλέκει πάνω στην κοπιώδη διαδικασία της δημιουργίας, μια ιστορία για τη βία, θεσμική και ενδοοικογενειακή, και για τα δάκρυα που κρύβονται πίσω από την ομορφιά.

Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται 17 & 18 Ιουνίου

Ένας υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών του Λιβάνου στη Βηρυτό εξαφανίζεται το 1996. Βασιζόμενος σε πραγματικά γεγονότα, ο θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός Ραμπί Μρουέ παρουσιάζει ένα έργο γι’ αυτή την ανησυχητική αστυνομική υπόθεση και τους διαπλεκόμενους πολιτικοοικονομικούς παράγοντες, αναζητώντας την «Αλήθεια» μέσα από σχετικά δημοσιεύματα και φωτογραφίες εφημερίδων, που συλλέγει εδώ και δεκαετίες.

Η αγαπημένη του κυρίου Λιν 21-26 Ιουνίου

Από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς, o Βέλγος Γκι Κασίερς σκηνοθετεί τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στη νουβέλα του Φιλίπ Κλοντέλ «Η αγαπημένη του κυρίου Λιν» (2005), την οποία διαχειρίζεται ως μονόλογο για να αφηγηθεί την ιστορία ενός άντρα που δραπετεύει από την εμπόλεμη χώρα του με τη μικρή του εγγονή και ζητάει καταφύγιο στην Ευρώπη, χωρίς να καταλαβαίνει τη γλώσσα. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Μαρτίου 2024.

Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή 21-23 Ιουνίου

Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του θεατρικού δημιουργού, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου οργανώνει ένα αφιέρωμα στη μνήμη του. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα προβληθεί η ιστορική Αντιγόνη της Νέας Σκηνής που σκηνοθέτησε ο Λευτέρης Βογιατζής στην Επίδαυρο το 2006, με τον ίδιο στον ρόλο του Κρέοντα και την Αμαλία Μουτούση στον ομώνυμο ρόλο. Η προβολή αποτελεί μαγνητοσκόπηση της παράστασης που επαναλήφθηκε στα Επιδαύρια του 2007.

50 χρόνια, μια νύχτα 26-29 Ιουνίου

Μια σύγχρονη ανάγνωση της εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973. Ο παλλόμενος λόγος αληθινών πρωταγωνιστών ζωντανεύει μέσα από αυθεντικές μαρτυρίες φοιτητών, μαθητών αλλά και απλών πολιτών ‒ άλλες δημοσιευμένες, άλλες συλλεγμένες στο πλαίσιο της δραματουργικής έρευνας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάνος Καρατζογιάννης.

Parallax 14 & 15 Ιουλίου

Ο φημισμένος Ούγγρος σκηνοθέτης Κόρνελ Μούντρουτσο, μετά το Imitation of Life το 2018 και το Pieces of a Woman το 2021, επανέρχεται στο Φεστιβάλ με την ομάδα του, τον ανεξάρτητο ουγγρικό θίασο Proton Theatre, και το έργο Parallax. Επώδυνο και εξαιρετικά επίκαιρο είναι και αυτή τη φορά το θέμα: με αφετηρία μια ουγγρική οικογένεια, θίγει τις διαφορετικές προσεγγίσεις του βιώματος της εβραϊκότητας από γενιά σε γενιά. Το κείμενο της Kata Wéber διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών με τη συμβολή των ηθοποιών του θιάσου. Συστήνεται για ηλικίες άνω των 18. Η παράσταση περιέχει ερωτικές σκηνές.

Telos 9 – 11 Ιουλίου

Καταξιωμένοι δημιουργοί του χορού ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα σόλο ο καθένας για την Ερμίρα Γκόρο, μέλος των DV8 Physical Theatre και υποψήφια για το βραβείο εξαιρετικής ερμηνεύτριας στα Βραβεία Χορού και Περφόρμανς της Νέας Υόρκης «Bessie». Σπονδυλωτό εγχείρημα και πολυδιάστατη χορογραφική εμπειρία.

Grape – Greek agora of performance

Ετυμολογίες 18 – 22 Ιουλίου, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής

Σε ένα κτίριο-ορόσημο της ελληνικής ιστορίας παρακολουθούμε τη διάλεξη μιας εισηγήτριας που παραθέτει επινοημένες ετυμολογίες διαφόρων λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Με εργαλείο τη γλώσσα και στοιχεία από τη μυθολογία, το νέο έργο του Ευθύμη Φιλίππου διερευνά τη σχέση ιστορίας και Ιστορίας. Ο Ευθύμης Φιλίππου και η Αγγελική Παπούλια συν-σκηνοθετούν μια παράσταση που προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της αβεβαιότητας, της αμφισβήτησης και της ασάφειας σε σχέση με τη γλώσσα, την επικοινωνία και την εθνική ταυτότητα.

Τα σκυλιά 19-21 Ιουλίου, Πειραιώς 260 Η

Μια ομάδα «σκύλων» εμφανίζεται ως άλλος Χορός αρχαίας κωμωδίας. Αποστολή τους είναι να διαλευκάνουν τα γεγονότα γύρω από την άγρια κακοποίηση και θανάτωση ενός όμορφου κατοικίδιου σκυλιού σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, δίπλα σε ένα αρχαίο μαντείο. Ο Ανέστης Αζάς σκηνοθετεί πάνω σε ένα πρωτότυπο κείμενο που συγγράφουν με τον Γεράσιμο Μπέκα και τον Μιχάλη Πητίδη. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη με τον ζωομορφικό Χορό των πουλιών που ιδρύει τη «Νεφελοκοκκυγία». Η αφετηρία είναι η γνωστή αληθινή ιστορία που απασχόλησε το πρόσφατο αστυνομικό δελτίο και το όχημα η μέθοδος του θεάτρου ντοκιμαντέρ.

Αναψυκτήριο 23 – 25 Ιουλίου, Πειραιώς 260 Δ

Έναν ιδιαίτερο τόπο στα όρια μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, κατοικημένο από ονειροφαντασίες και φαντάσματα μας καλεί να ανακαλύψουμε η πολυφωνική σύνθεση που δημιουργεί για το Φεστιβάλ η Αργυρώ Χιώτη, με μια μεικτή ομάδα ερμηνευτών, αποτελούμενη από ηθοποιούς, χορευτές και τραγουδιστές.

What We Owe Democracy – Τι οφείλουμε στη Δημοκρατία

5 Ιουλίου – Νοσοκομείο Σωτηρία / 6 Ιουλίου – Εθνική Βιβλιοθήκη / 7 Ιουλίου – Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

Εστιάζοντας στο τρίπτυχο Υγεία – Γλώσσα – Τροφή, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προτείνει μια πλατφόρμα δημιουργικής συνεργασίας 30 περίπου καλλιτεχνών, με υψηλό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών καθώς και τη δημιουργία συνεργειών. Στην ιδιαίτερα φιλόδοξη αυτή δράση συμμετέχουν τέσσερις κοινωνικές δομές* που απευθύνονται σε ξεχωριστές ομάδες του πληθυσμού (άτομα στο φάσμα του αυτισμού, άτομα με ειδικές δεξιότητες, παιδιά, κλπ.), ενώ το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικούς χώρους που αντιστοιχούν ο καθένας στις διαφορετικές πτυχές του.

Θέατρο Παλλάς

Μήδεια 9-11 Ιουλίου

Εμπνευσμένος από την ιστορία μιας γιατρού στο Κάνσας που σκότωσε τον άντρα της και δύο από τα τρία παιδιά τους στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο διακεκριμένος Αυστραλός δημιουργός Σάιμον Στόουν προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του δράματος, με το υποκριτικό σύνολο του Internationaal Theater Amsterdam, από τους ισχυρότερους θεατρικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, παρότι γνωρίζουμε τον Στόουν ως συγγραφέα, θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε παράσταση σε δική του σκηνοθεσία.

SUBSET FESTIVAL

Το Subset Festival, η πολυπρισματική μουσική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Ωδείο Αθηνών, επανέρχεται ανανεωμένη εστιάζοντας πάντα στον διάλογο της σύγχρονης μουσικής με τα νέα μέσα.

Επιλέγουμε, ενδεικτικά, μια παγκόσμια πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου:

SOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP & MAYA DUNIETZ Αμφιθέατρο, 20.30

Sound οf Difference

Το σύνολο Kaleidoskop ιδρύθηκε το 2006 στο Βερολίνο και από τότε έχει αφοσιωθεί στην ανάπτυξη νέων μορφών πειραματικού μουσικού θεάτρου. Με ανοιχτή διάθεση, το σύνολο δημιουργεί νέες μορφές συνεργασίας με διεθνείς καλλιτέχνες από άλλα είδη και σκηνές μουσικής.

Το έργο της συνθέτιδας Maya Dunietz που ερμηνεύουν αναδεικνύει ένα παλλόμενο μουσικό σύμπαν όπου κάνουν την εμφάνισή τους νότες φαντάσματα. Αργόσυρτες κινήσεις, μακρόσυρτες δομές. Κύματα από τονισμούς που «γλιστρούν» άστατα σε έναν συνεχή χορό και μια άνευ ορίων αναζήτηση ισορροπίας. Στις 13 & 14 Απριλίου θα γίνει εργαστήριο με τους καλλιτέχνες, απευθυνόμενο σε συνθέτες, μουσικούς, μουσικά σύνολα αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. https://aefestival.gr/open-call-sound-of-difference/

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη 5 & 6 Ιουλίου

Ο γνωστός για την ποιητική σκηνοθετική ματιά του Ρώσος σκηνοθέτης Τιμοφέι Κουλιάμπιν θα ανοίξει τα φετινά Επιδαύρια με την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, σε μια διεθνή παραγωγή του Φεστιβάλ που παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα. Ελληνίδες και Έλληνες ηθοποιοί απαρτίζουν τον θίασο, δίνοντας σάρκα και οστά στο κορυφαίο αυτό καλλιτεχνικό εγχείρημα.

Ορέστεια του Αισχύλου 12 & 13 Ιουλίου

Γιατί η Ορέστεια συνεχίζει να ασκεί τρομακτική έλξη; Μια πιθανή απάντηση θα μπορούσε να είναι: επειδή στον άνθρωπο υπάρχει η ανάγκη για μια βαθύτερη σχέση με τον Μύθο. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος επιστρέφει στην Επίδαυρο σε μια μελέτη του βάθους του μύθου της Ορέστειας και της αναζήτησης του απρόβλεπτου, του ασυνήθιστου, του παράδοξου. Μετάφραση: Ελένη Βαροπούλου

Πλούτος του Αριστοφάνη 19 & 20 Ιουλίου

Ο Γιάννης Κακλέας, που εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει και τη μετάφραση στη νέα παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Ελλάδος, σημειώνει: «Ο ποιητής μας, με τον δικό του, μοναδικά σατιρικό τρόπο, μας δείχνει ένα δρόμο διαχείρισης των υλικών αγαθών, πάντα όμως με γνώμονα το συμφέρον της Πόλης. Μιας Πόλης με δίκαιους, έντιμους και ενάρετους πολίτες. Ουτοπική σκέψη; Ίσως. Αλλά ο Αριστοφάνης διατηρεί το δικαίωμα να ονειρεύεται!». Στο ρόλο του Χρεμύλου ο Μάνος Βακούσης, ενώ στο θίασο συμμετέχει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Στο μουσικό μέρος της παράστασης παίρνουν μέρος οι Χατζηφραγκέτα και η Nalyssa Green. Στην Παράβαση του έργου εμφανίζεται η καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου.

Not Hecuba 26 & 27 Ιουλίου

Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή της παράστασης Ηλέκτρα / Ορέστης σε σκηνοθεσία Ίβο βαν Χόβε το 2019, ο κορυφαίος θίασος της Κομεντί Φρανσέζ έρχεται ξανά στην Επίδαυρο συμπράττοντας αυτή τη φορά με τον πολυσυζητημένο Πορτογάλο σκηνοθέτη Τιάγκο Ροντρίγκες, νέο διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, ο οποίος καταπιάνεται με την ιστορία της Εκάβης συμπλέκοντας το δράμα ενός αρχαίου μ’ ενός σύγχρονου ήρωα στον ίδιο διαχρονικό καμβά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Επίδαυρο αμέσως μετά την πρεμιέρα της τον Ιούλιο στο Φεστιβάλ της Αβινιόν.

Βάκχες του Ευριπίδη 2 & 3 Αυγούστου

Ο Ευριπίδης γράφει τις Βάκχες στο τέλος του 5ου π.Χ. αι. και της ζωής του. Εκεί ξαναφέρνει στη σκηνή τον θεό Διόνυσο, τον ιδρυτή του είδους. Ο θεός του θεάτρου, της ετερότητας, του διαμελισμού και της συγχώνευσης, της ευδαιμονίας και της καταστροφής, στήνει ένα παιχνίδι που ο Ευριπίδης θέλησε να τελειώσει με ένα διαμελισμένο σώμα που δεν θα μαζέψει κανείς. Ο Θάνος Παπακωνσταντίνου στήνει μια παράσταση πάνω στη σύγχρονη βία και οπτική σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά.

Όρνιθες του Αριστοφάνη 9 & 10 Αυγούστου

Με σύμμαχο την εκρηκτικότητα της μουσικής και της κίνησης, ο Άρης Μπινιάρης δημιουργεί μια σύγχρονη σάτιρα ως ένα ηλεκτρισμένο «άσμα», που ρίχνει εκτυφλωτικό φως στα κρίσιμα ζητήματα της πόλης με το αριστοφανικό έργο πάντα ως πυξίδα. Η μετάφραση είναι του Τάσου Ρούσσου.

Ικέτιδες του Αισχύλου 23 & 24 Αυγούστου

Εξήντα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Επίδαυρο, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζουν τις Ικέτιδες του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη: ένα ποιητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο στο κέντρο του σύγχρονου προβληματισμού για την έννοια του ασύλου σε μια δημοκρατική κοινωνία – ιδιαίτερα όταν στη θέση του διωκόμενου βρίσκονται οι γυναίκες. Η μετάφραση είναι του Ιωάννη Γρυπάρη.

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Εγώ, μια δούλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη Εμπνευσμένο από την Εκάβη του Ευριπίδη 5 & 6 Ιουλίου

Ιφιγένεια / Βορά της Βίβιαν Στεργίου Εμπνευσμένο από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη 5 & 6 Ιουλίου

Στο πλαίσιο του επιτυχημένου Κύκλου Contemporary Ancients, το Φεστιβάλ αναθέτει φέτος τη συγγραφή δύο θεατρικών μονολόγων εμπνευσμένων από τραγωδίες του Ευριπίδη στον Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και τη Βίβιαν Στεργίου. Οι δύο συγγραφείς δίνουν έργα που συνομιλούν δημιουργικά με τις μεγάλες παραγωγές του Φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου (Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Not Hecuba) ανατρέποντας με χάρη και χιούμορ την οπτική των τραγικών ηρωίδων. Τη σκηνοθεσία των μονολόγων στη σπονδυλωτή αυτή παράσταση έχουν αναλάβει ο Νίκος Χατζόπουλος και η Αικατερίνη Παπαγεωργίου. Ερμηνεύουν η Φιλαρέτη Κομνηνού (Εγώ, η δούλα) και η Ελίζα Σκολίδη (Ιφιγένεια / Βορά). Οι θεατρικοί μονόλογοι του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και της Βίβιαν Στεργίου κυκλοφορούν σε ενιαία δίγλωσση έκδοση στο πλαίσιο της Θεατρικής Σειράς του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νεφέλη.

Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου εδώ: