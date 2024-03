Η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά την εγχείρησή της τον περασμένο Ιανουάριο, σε κατάστημα με φρέσκα προϊόντα από τα βασιλικά αγροκτήματα του Ουίνδσορ, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο από την κατοικία της εντός του βασιλικού κτήματος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun.

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει αναβάλει τα βασιλικά της καθήκοντα, λόγω της μακράς ανάρρωσής της μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα, με μία μόνο επίσημη φωτογραφία της να έχει δημοσιευτεί εκείνη την περίοδο.

Οι θεωρίες συνομωσίας έχουν «πάρει φωτιά». Οι εικασίες που κυκλοφορούν μέσα από τα social media, αλλά και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν τελειωμό. ιδιαίτερα μετά τη διαπίστωση ότι αυτή η φωτογραφία – που δημοσιεύτηκε για τον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας – είχε παραποιηθεί χρησιμοποιώντας το Photoshop.

«Μετά από όλες τις φήμες που κυκλοφορούσαν, έμεινα έκπληκτος που τους είδα εκεί», αναφέρει πελάτης, ο οποίος βρισκόταν στο κατάστημα εκείνη την ώρα. Η πριγκίπισσα φαινόταν «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής», συμπληρώνει «συνοδευόμενη από τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ».

«Τα παιδιά δεν ήταν μαζί τους, αλλά είναι τόσο καλό σημάδι ότι ήταν αρκετά υγιής για να πεταχτεί στα μαγαζιά», σημειώνει η ίδια πηγή

Επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο φέρεται να παρακολούθησε τις αθλητικές δραστηριότητες των τριών παιδιών της.

Kate Middleton has been spotted in public for the first time in months since her abdominal operation in January

The Sun has reported that members of the public saw Kate visiting her favourite farm shop with husband Prince Williamhttps://t.co/kBrBHbyGGE

— Metro (@MetroUK) March 18, 2024