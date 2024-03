Τα σχόλια που έγιναν για τη φωτογραφία της οδήγησαν την Κέιτ Μίντλετον να ζητήσει συγγνώμη. Με ανάρτηση που έκανε έσπευσε να απολογηθεί τονίζοντας ότι της αρέσει να πειραματίζεται περιστασιακά με το μοντάζ.

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι περιστασιακά με το μοντάζ. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τη σύγχυση που προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες. Ελπίζω ότι όλοι όσοι γιορτάζουν είχαν μια πολύ χαρούμενη Ημέρα της Μητέρας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης της φωτογραφίας με τα παιδιά της για τη γιορτή της Μητέρας και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία την απέσυραν ως «πειραγμένη».

«Μετά από πιο επισταμένη επιθεώρηση, φαίνεται ότι η πηγή έχει αλλοιώσει την εικόνα» ανέφερε σε ενημέρωσή του το Associated Press, με εκπρόσωπό του να δηλώνει στην Telegraph ότι «η φωτογραφία παρουσιάζει μια ασυνέπεια στην ευθυγράμμιση του αριστερού χεριού της πριγκίπισσας Σάρλοτ».

«Υποχρεωτική απόσυρση. Λόγω θέματος που προέκυψε από τον εκδότη, η φωτογραφία από τον πρίγκιπα της Ουαλίας αποσύρεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Παρακαλώ αφαιρέστε την από παντού» ανέφερε από την πλευρά του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

No comment from Kensington Palace tonight after at least 3 international pictures agencies refuse to distribute this morning’s photo of Kate and her children. Some of them (@AP ) have claimed “the source [the palace] has manipulated the image”. pic.twitter.com/ppOwDtPr9P

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 10, 2024