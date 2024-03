Η κατηγορία των υποψηφίων για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού είναι αρκετά καυτή φέτος. Το ίδιο και η λίστα των καλλιτεχνών που αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή του Dolby Theatre το βράδυ της Κυριακής 10 Μαρτίου για να ερμηνεύσουν μερικά από αυτά.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της ποπ, συνθέσεις θρυλικών τραγουδοποιών αλλά και έναν κατά κύριο λόγο ηθοποιό, ο οποίος θα ερμηνεύσει τη viral επιτυχία του, ένα τραγούδι που έγινε πιο δημοφιλές κι από την ταινία στην οποία το πρωτακούσαμε πέρσι το καλοκαίρι.

Φυσικά, ο λόγος για τον Ryan Gosling και το «I’m just Ken». Έγινε πολλή συζήτηση γύρω από το αν ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ken θα καλούνταν ή όχι να ερμηνεύσει το viral κομμάτι του από την ταινία «Barbie». Προς μεγάλη ευχαρίστηση πολλών θαυμαστών τόσο του Gosling όσο και της ταινίας, πλέον είναι επίσημο. Ο Gosling θα τραγουδήσει μαζί με τον Mark Ronson, ο οποίος έγραψε το τραγούδι σε συνεργασία με τον Andrew Wyatt του Miike Snow.

Ούτε ο Gosling ούτε ο Ronson έχουν τραγουδήσει ξανά στα Όσκαρ. Ωστόσο, στην τελετή του 2019 η Lady Gaga και ο Bradley Cooper ερμήνευσαν το «Shallow» από την ταινία «A Star Is Born», ένα κομμάτι που επίσης γράφτηκε από τους Ronson και Wyatt. Μάλιστα, αυτό ήταν και το τραγούδι που τους χάρισε το πρώτο τους Όσκαρ, το οποίο μοιράστηκαν με την Gaga και τον Anthony Rossomando.

Η Billie Eilish και ο Finneas O’Connell θα ερμηνεύσουν επίσης το τραγούδι που έγραψαν για την ταινία Barbie. Το αδελφικό δίδυμο θα τραγουδήσει το «What Was I Made For?», ένα τραγούδι που τους έχει ήδη χαρίσει δύο Grammy και μια Χρυσή Σφαίρα, μεταξύ πολλών άλλων υποψηφιοτήτων και διακρίσεων.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Eilish και ο O’Connell θα ανέβουν στη σκηνή των Όσκαρ. Εμφανίστηκαν επίσης στην τελετή του 2022, όπου ερμήνευσαν το «No Time to Die» από την πιο πρόσφατη ταινία James Bond, το τραγούδι που τους χάρισε το πρώτο τους Όσκαρ.

Scott George and the Osage Singers. «Wahzhazhe (A Song For My People)» from ‘Killers of the Flower Moon.’ LIVE at the Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/SMCVMBQLuU

— The Academy (@TheAcademy) February 28, 2024