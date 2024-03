Η λαμπερή βραδιά της 96ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Όσκαρ είναι προ των πυλών και οι προετοιμασίες στο Dolby Theater του Χόλιγουντ, πυρετώδεις. Προμηθευόμαστε ποπ κορν και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για να βγει το τρίωρο σόου και πάμε να δούμε λίγο τους παρουσιαστές που θα ανέβουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τις υποψήφιες ταινίες και να ανακοινώσουν τους νικητές των βραβείων.

Τους ‘’χρυσούς’’ φακέλους των νικητών θα ανοίξουν ηθοποιοί, όπως οι Έμιλι Μπλαντ, Σίνθια Ερίβο, Αμέρικα Φερέρα, Σάλι Φιλντ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Αριάνα Γκράντε, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Μελίσα ΜακΚάρθι, Ίσα Ρέι, Τιμ Ρόμπινς, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μέρι Στινμπέργκερν, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Σαρλίζ Θέρον, Κριστόφ Βαλτζ και Φόρεστ Γουίτακερ.

Επανασυνδέσεις

Αλλά αυτοί οι 16 δεν θα είναι μόνοι τους. Στη σκηνή θα ανέβουν και σταρ που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με τα Όσκαρ από τις προηγούμενες χρονιές, όπως είναι η Μισέλ Φάιφερ και o Αλ Πατσίνο, η Μισέλ Γέο και η Τζέιμι Λι Κέρτις, ο Μπρένταν Φρέιζερ και ο Κε Χιου Κουάν, αλλά και οι Μαχαρσάλα Αλί, Νίκολας Κέιτζ, Τζέσικα Λανγκ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Σαμ Ρόκγουελ, Ζεντάγια, Μπαντ Μπάνι, Κρις Χέμσγουορθ, Ντουέιν Τζόνσον, Μάικλ Κίτον, Ρετζίνα Κινγκ, Τζένιφερ Λόρενς, Κέιτ ΜακΚίνον, Ρίτα Μορένο, Τζον Μαλέινι, Κάθριν Ο’ Χάρα, Οκτάβια Σπένσερ και Ράμι Γιούσεφ.

Για τους παλαιότερους των σταρ θα λέγαμε ότι προμηνύεται reunion για τους Φάιφερ και Πατσίνο, το ζευγάρι του «Σημαδεμένου» (1983, Scarface), καθώς και για τους Μάικλ Κίτον και Κάθριν Ο’Χάρα του «Σκαθαροζούμη» (1988, Beetljuice), που είναι μια καλή ευκαιρία να τους ξαναδεί το κοινό μαζί τώρα που έρχεται η συνέχεια της ταινίας από τον Τιμ Μπάρτον μέσα στο 2024. Παρόμοια επανασύνδεση στη σκηνή θα έχουν και οι Μπρένταν Φρέιζερ και Κε Χιου Κουάν που έπαιξαν στα νιάτα τους στην κωμωδία «Ο Ροκάς των Σπηλαίων» (1992, Encino Man).

Περφόρμερ

Όσο για το τι περιλαμβάνει το σόου από ερμηνείες στη σκηνή, αυτό καθορίζεται από τα υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια. Η Becky G θα προσπαθήσει να ξεσηκώσει τους παρευρισκομένους με το σινγκλ The Fire Inside από την ταινία της Εύα Λονγκόρια Flamin’ Hot, ο Τζον Μπαπτίστ θα ερμηνεύσει το It Never Went Away από το ντοκιμαντέρ του American Symphony, ενώ οι Σκοτ Τζορτζ και Osage Singers θα τραγουδήσουν το «Wahzhazhe (A Song for My People)» από την ταινία Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού του Μάρτιν Σκορσέζε. Και φυσικά, στην καρδιά του οσκαρικού σόου θα είναι τα δύο υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια της Barbie. Η Billie Eilish θα τραγουδήσει με τον αδελφό της Φινέας Ο’ Κόνελ το τραγούδι «What Was I Made For?» και οι Ράιαν Γκόσλινγκ και Μαρκ Ρόνσον το σουξέ της κινηματογραφικής σεζόν που δεν είναι άλλο από το «I’m Just Ken».

Ο κωμικός Jimmy Kimmel επιστρέφει φέτος ως οικοδεσπότης της απονομής των βραβείων Όσκαρ για τέταρτη φορά. Το σόου θα μεταδοθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου ζωντανά από το κανάλι του ABC, όπως γίνεται κάθε χρόνο από το 1976, με τη διαφορά ότι φέτος η τελετή θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα από το καθιερωμένο, στις 19.00 ώρα Λος Άντζελες, δηλαδή 02.00 ξημερώματα Δευτέρας 11 Μαρτίου, για την Ελλάδα.