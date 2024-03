Την πυροδότηση νέου κύκλου φημών για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον που προκάλεσε η απόφαση του πρίγκιπα Ουίλιαμ να μην παραστεί στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ήρθε να κατευνάσει η χθεσινή, νέα δήλωση του Παλατιού.

Το παλάτι έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν σχετικά με την υγεία της και την Δευτέρα είχαμε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από καιρό. Συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε την πριγκίπισσα της Ουαλίας να βρίσκεται μέσα σε ένα αμάξι το οποίο οδηγούσε η μητέρα της.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024