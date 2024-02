Η Εμα Στόουν που πρωταγωνιστεί στο «Poor things» ήταν το φαβορί στην κατηγορία του καλύτερου Α γυναικείου ρόλου και κέρδισε (είναι το δεύτερό της BAFTA μετά το «La La Land» και ίσως σε μερικές μέρες θα έρθει και το δεύτερό της Οσκαρ μετά το «La La Land»). Σε τρεις δε από τις υπόλοιπες κατηγορίες στις οποίες η ταινία του Γ. Λάνθιμου διακρίθηκε, τον σχεδιασμό παραγωγής, το μακιγιάζ και τα κοστούμια, η είδηση θα ήταν αν δεν κέρδιζε.

Ο μόνος άτυχος από τους υποψήφιους του «Poor things» ίσως τελικά να είναι ο Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο μοντέρ της ταινίας, ο οποίος ενώ επίσης άξιζε βράβευσης για την καταπληκτική δουλειά του, δεν μπορείς να πεις ότι αδικήθηκε γιατί το μοντάζ της Τζένιφερ Λέιμ στο «Οπενχάιμερ» που τελικά κέρδισε είναι ένας από τους λόγους στους οποίους η ταινία οφείλει μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής αρτιοτητας της.

Πέρα από το ότι έκανε μια πραγματικά αριστουργηματική ταινία, δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι πρώτον «παιδί» της Βρετανίας και δεύτερον ένας σκηνοθέτης που παρότι έχει κατακτήσει δικαιωματικά μια θέση ανάμεσα στους σπουδαίους auteurs των καιρών μας, δεν έχει τιμηθεί με ένα πραγματικά μεγάλο βραβείο. Αυτή είναι η χρονιά του και αυτά τα δύο BAFTA που κέρδισε, ως σκηνοθέτης και ως παραγωγός, είναι τα πρώτα της καριέρας του παρότι μέχρι τον «Οπενχάιμερ» μετρούσε πέντε υποψηφιότητες, ως σκηνοθέτης παραγωγός αλλά και σεναριογράφος.

Huge congratulations to Justine Triet and Arthur Harari for Anatomy Of A Fall – winners of our first award tonight for Original Screenplay ✍️ @LionsgateUK #EEBAFTAs pic.twitter.com/Fq3IOcKeT5

— BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024