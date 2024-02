Bafta 2024: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, ο παραγωγός του «How to Ηave Sex»; Ο Έλληνας παραγωγός μοιράζεται στο ΒΗΜΑ στιγμές της διαδρομής του και το μυστικό της επιτυχίας της ταινίας How To «Have Sex», που τον έστειλε στην εκλεκτή παρέα των υποψηφίων για τα «βρετανικά Όσκαρ» απέναντι στον Γιώργο Λάνθιμο του «Poor Things».