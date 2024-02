Οπως μπορεί να επιβεβαιώσει κάθε γηραιά millenial σαν την αφεντιά μου, στις αρχές της νέας χιλιετίας ένα ήταν το ζευγάρι: η Britney Spears και ο Justin Timberlake. Αν το ειδύλλιο είχε επιβιώσει μέχρι σήμερα, ενδεχομένως θα είχε όνομα και, φυσικά, το ολόδικό του hastag. Κάτι αντίστοιχο του #Tomdaya.

Αναζητώντας ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό, ανακάλυψα πως κάποιοι νοσταλγοί της εποχής του MTV και των χαμηλοκάβαλων τζιν το έχουν εφεύρει ήδη από το 2014. Τι κι αν το ζευγάρι χώρισε πριν από 20 ολόκληρα χρόνια; Μπορεί κανείς σήμερα να βρει αμέτρητα post, λογαριασμούς και φωτογραφίες γκουγκλάροντας το κωδικό όνομα «Justney».

Μάλιστα. 20 χρόνια έχουν περάσει κι όμως ακόμα μας απασχολούν. Για την ακρίβεια, 22. Κι όμως, ακόμα μαλώνουν. Αρένα τους; Προς το παρόν, τα socail media. Σύντομα, όμως, θα μπορούσαμε να τους δούμε και στα δικαστήρια. Για πολλούς, το beef μεταξύ τους είναι αδιάφορο, για αρκετούς απλά αστείο και για κάποιους – κυρίως για τους υποστηρικτές της Britney δηλαδή – είναι μια τρανή απόδειξη πως όσα δεν φέρνει η ώρα τα φέρνει ο χρόνος. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγους μήνες, όταν η Britney κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της. Αυτά έγιναν το προσάναμμα για να αναζωπυρωθεί η φλόγα μιας διαμάχης που έμοιαζε να έχει σβήσει, μιας και έφεραν στο φως ως τώρα άγνωστες πτυχές της σχέσης τους. Η Britney μίλησε για την κατ’ οίκον έκτρωση την οποία υποχρεώθηκε να κάνει επειδή ο Justin όχι απλά δεν ήθελε να γίνει πατέρας αλλά δεν ήθελε καν να μαθευτεί ποτέ ότι υπήρξε εγκυμοσύνη. Μίλησε, επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος την χώρισε λίγο καιρό αργότερα – μέσω sms. Αποκάλυψε πως, σε αντίθεση με το αφήγημα που είχε παγιωθεί στην κοινή γνώμη και που πολύ είχε βολέψει τον Justin, δεν ήταν η άπιστη ψεύτρα που διέδιδαν τα μέσα ενημέρωσης.

Τα απομνημονεύματα της Britney έβαλαν τον Justin στο στόχαστρο. Όχι βέβαια ότι η φήμη του ήταν ιδιαίτερα καλή τα τελευταία χρόνια. Λίγο το ντοκιμαντέρ των New York Times, με τίτλο «Framing Britney Spears», που υποστήριζε ξεκάθαρα ότι ο Timberlake μετά τον χωρισμό τους χρησιμοποίησε τη μουσική του ως όπλο εναντίον της Spears, λίγο το πρόσφατο ντοκιμαντέρ της Janet Jackson που επανεξέταζε το περίφημο «Nipplegate» και τον διασυρμό που υπέστη η τραγουδίστρια μετά την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή του Super Bowl το 2004, ενώ η δική του καριέρα συνέχισε να ανθίζει, ο Justin άρχισε να βλέπει τις μετοχές του να πέφτουν τα τελευταία χρόνια.

Μάταια προσπάθησαν η Jackson και η Spears να τον δικαιολογήσουν, απολογούμενες δημόσια επειδή τόλμησαν να πουν την δική τους πλευρά της ιστορίας. Πλέον, η αναφορά και μόνο στο όνομα του Timberlake ανάβει τα αίματα. Και το κοινό δεν δείχνει ιδιαίτερα έτοιμο να τον ξαναγκαλιάσει σύντομα. Τουλάχιστον, αυτό φαίνεται να δείχνει η υποδοχή που είχε το πρώτο του single μετά από πέντε χρόνια αδράνειας.

Το κάρμα είναι ένας θηλυκός κύων και το timing μεγάλο πράγμα. Η στιγμή που ο Justin επέλεξε να κυκλοφορήσει το «Selfish» δεν μπορούσε να είναι πιο λάθος. Δεν είναι πλέον ο τύπος του άμεμπτου ποπ σταρ που μπορεί απλά να αγνοήσει τον κακό Τύπο. Και οι θαυμαστές της Britney βρήκαν έναν ευφάνταστο τρόπο να του το υπενθυμίσουν.

Καθώς το νέο του single άρχισε την περασμένη εβδομάδα, μετά την κυκλοφορία του, να ανεβαίνει στα charts, εκείνοι άρχισαν να προμοτάρουν ένα κατά πολύ ξεχασμένο τραγούδι της Spears από το 2011 με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Το τραγούδι εκτοξεύτηκε στα charts, ξεπερνώντας κάποια στιγμή όχι μόνο εκείνο του Timberlake, αλλά και το «Hiss» της Megan Thee Stallion και το «Facts» των Ben Shapiro και Tom MacDonald, σύμφωνα με το Billboard.

H Britney, παρόλα αυτά, προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα μια σχετικά ευγενική ανάρτηση στο Instagram, αφενός ζητώντας συγνώμη από όσους είχαν ενδεχομένως θίξει τα απομνημονεύματά της και αφετέρου επαινώντας το νέο κομμάτι του Justin. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τον καταφανώς έξαλλο Justin, που μία μόλις μέρα αργότερα, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να προλογίσει το τραγούδι του «Cry Me A River» με μία δήλωση του τύπου «θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε». Συγκεκριμένα, ο 43χρονος τραγουδιστής είπε πως δεν θέλει να ζητήσει συγνώμη από κανέναν απολύτως.

Justin Timberlake while performing in New York City last night:

“I’d like to take this opportunity to apologize to absolutely f**king nobody.” https://t.co/XTNsOoy6Od

— Pop Crave (@PopCrave) February 1, 2024