Καθώς οι πλατφόρμες streaming επενδύουν όλο και περισσότερο σε νέο περιεχόμενο, προσθέτοντας νέες σειρές κάθε εβδομάδα, θέλει πολύ «ξεσκόνισμα» για να ξεχωρίσεις την ήρα απ’ το σιτάρι. Γι’ αυτό και για άλλη μια φορά, κάναμε τη δύσκολη δουλειά και ξεχωρίσαμε ό,τι καλύτερο παίζει εκεί έξω. Εσείς απλά πατήστε το play.

One Day

Ας συμφωνήσουμε σε κάτι: δεν λειτουργούν όλες οι ιστορίες το ίδιο καλά σε όλα τα φορμά. Σε κάποιες ταιριάζει η οικονομία, ενώ άλλες θέλουν χρόνο να αναπνεύσουν. Με μια τέτοια περίπτωση έχουμε να κάνουμε εδώ. Η πρώτη μεταφορά του τρίτου μυθιστορήματος του David Nicholls «One Day» ήταν μια απογοήτευση. Τώρα, μια δεκαετία και βάλε μετά, η βραβευμένη Σκωτσέζα σεναριογράφος Nicole Taylor επιχειρεί το ριμπάουντ και το αποτέλεσμα είναι εξαίσιο.

Με πρωταγωνιστές τους Ambika Mod και Leo Woodall, η νέα σειρά του Netflix αφηγείται την ιστορία της Emma και του Dexter, η οποία ξεκινά το 1988 και συγκεκριμένα την ημέρα της αποφοίτησής τους από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μετά από ένα – περίπου – one-night stand, αποφασίζουν να μείνουν φίλοι και κάνουν συμφωνία να συναντιούνται κάθε χρόνο την ίδια μέρα και να την περνούν μαζί. Αυτό που αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια είναι μια φιλία που μερικές φορές επιβαρύνεται από αμοιβαία και ανομολόγητα ρομαντικά συναισθήματα.

Οι Mod και Woodall έχουν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους, η οποία ακροβατεί ανάμεσα στη βαθιά οικειότητα και την ερωτική έλξη. Παρά, όμως, τον διάχυτο ρομαντισμό, το love story τους δεν είναι σε καμία περίπτωση παραμύθι.

Το «One Day» προβάλλεται στο Netflix.

Halo (2η Σεζόν)

Σε αντίθεση με το πιλοτικό επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν, το πρώτο της 2ης σεζόν του «Halo» έχει όλα όσα θα θέλαμε να δούμε σε μια σειρά σειρά επιστημονικής φαντασίας και δράσης. Φαίνεται ότι οι ιθύνοντες του Halo πήραν το μάθημά τους, καθώς η πλοκή δείχνει πλέον πιο καθαρή και στοχευμένη, προτρέποντας ακόμα και όσους απογοητεύτηκαν από την κακή αρχή της μεταφοράς του κορυφαίου video game στον οθόνη να δώσουν στη σειρά άλλη μία ευκαιρία.

Η 2η σεζόν προσφέρει ένα είδος αναγέννησης στην ταλαιπωρημένη προσαρμογή. Ο νέος showrunner David Wiener αντιμετωπίζει το υλικό με νέα δυναμική, με αποτέλεσμα η δεύτερη σεζόν να είναι πιο συνεκτική και εμπνευσμένη από την πρώτη. Ο Wiener δικαιολογεί τον μικρότερο αριθμό επεισοδίων της νέας σεζόν με μια πιο αποτελεσματική αφήγηση. Εκεί που η πρώτη σεζόν χρειάστηκε τέσσερα επεισόδια για να τραβήξει το ενδιαφέρον μας, η 2η σεζόν μπαίνει κατευθείαν στο ψητό.

Οι περισσότεροι από τους χαρακτήρες που γνωρίσαμε στην 1η σεζόν επιστρέφουν, μαζί με κάποιες νέες προσθήκες που αναμένεται να ταρακουνήσουν τη φόρμουλα και να εκπληρώσουν την υπόσχεση της 2ης σεζόν να είναι πιο πιστή στο πρωτότυπο υλικό. Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεοφερμένος James Ackerson, τον οποίο υποδύεται ο Joseph Morgan, κλέβει την παράσταση.

Το «Halo» έκανε πρεμιέρα στο Paramount+ στις 08/02. Στην Ελλάδα, κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE TV στις 10/02.

A Killer Paradox

Βασισμένο στο webcomic «Salinja Nangam» των Ggomabi & Nomabi, το κορεατικό δράμα «A Killer Paradox» αποτελεί μια καταιγιστική περιπέτεια που διασχίζει τα όρια ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, το δράμα, το μυστήριο και ενίοτε τον τρόμο. Ο σκηνοθέτης και μάστορας του είδους Lee Chang-hee μένει πιστός στο βραβευμένο πρωτότυπο υλικό, εξερευνώντας θέματα σχετικά με την ηθική, τη δικαιοσύνη και την τιμωρία.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Lee Tang, ενός υπαλλήλου νοτιοκορεατικού καταστήματος ψιλικών, ο οποίος δέχεται επίθεση από έναν πελάτη και, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, τον σκοτώνει κατά λάθος. Στην αρχή τρομοκρατείται. Όμως, όταν αργότερα αποδεικνύεται πως ο άνθρωπος που σκότωσε ήταν ένας επί σειρά ετών καταζητούμενος κατά συρροή δολοφόνος, κάτι μέσα του αλλάζει. Ο Lee Tang αρχίζει να πιστεύει πως έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα και αποφασίζει να γίνει «εκδικητής του κακού». Σύντομα, καταλήγει κι ο ίδιος κατά συρροή δολοφόνος.

Εκτός από ενδιαφέρουσα πλοκή και αφηγηματική δομή, το «A Killer Paradox» διαθέτει επίσης ένα ενδιαφέρον καστ ηθοποιών, μερικοί από τους οποίους είναι γνωστοί και σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο πρωταγωνιστής της σειράς, Choi Woo-shik, για παράδειγμα, είναι πλέον παγκοσμίως γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες «Train to Busan», «Okja» και, φυσικά, τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Bong Joon-ho «Τα Παράσιτα».

Το «A Killer Paradox» προβάλλεται στο Netflix.

Truelove

Πυκνή, καλογραμμένη και βαθιά συγκινητική, η νέα σειρά «Truelove» των Charlie Covell (The End of the F***ing World) και Iain Wheatherby (Oscar & Jim) δίνει στη ζωή των ηλικιωμένων μια βαρύτητα και ένα βάθος που σπάνια βλέπουμε στην οθόνη. Η σειρά φέρνει στο προσκήνιο θέματα όπως η μοναξιά στην τρίτη ηλικία και ο υποβοηθούμενος θάνατος, χωρίς ποτέ να γίνεται ζοφερή ή να κατρακυλά σε τυποποιημένα κλισέ.

Η Phil, την οποία υποδύεται η βραβευμένη Σκωτσέζα ηθοποιός Lindsay Duncan, είναι πρώην αρχηγός της αστυνομίας που απολαμβάνει μια άνετη αλλά βαρετή σύνταξη. Ο Ken, που τον υποδύεται ο επίσης βραβευμένος Clarke Peters, είναι διαζευγμένος βετεράνος των ειδικών δυνάμεων που, ομοίως, αισθάνεται να έχει χάσει τον δρόμο του. Οι δυο τους ήταν κάποτε ερωτευμένοι και, παρόλο που μετά την εφηβεία τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους, δεν ξέχασαν η μία τον άλλον.

Χρόνια αργότερα, συναντιούνται ξανά στην κηδεία ενός κοινού τους φίλου. Εκεί, με μια παρέα παλιών φίλων, θα πιουν και θα αφεθούν στην νοσταλγία της χαμένης νιότης τους. Καθώς η συζήτηση προχωρά, η παρέα θα μπει σε πιο σκοτεινά μονοπάτια και τελικά θα καταλήξουν όλοι μαζί σε μια μεθυσμένη συμφωνία. Αντί να αφεθούν στην παρακμή του χρόνου, θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σχεδιάζοντας έναν αξιοπρεπή θάνατο για τον καθένα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η τρελή αυτή ιδέα, όμως, σύντομα γίνεται σύντομα μια σοκαριστική πραγματικότητα.

Το «Truelove» κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE TV στις 10/02.