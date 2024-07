Ο Ίλον Μασκ τον τελευταίο καιρό έχει αποφασίσει να σταθεί δίπλα στους Ρεπουμπλικάνους και να στηρίξει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων τον ώθησε η woke κουλτούρα. Ετσι ο Μασκ δηλώνει πολέμιος των φυλετικών ομάδων, αλλά και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Με δηλώσεις του κάνει διαρκή επίθεση στα άτομα αυτών των κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια ανήκει και η κόρη του, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η οποία έκανε αλλαγή φύλου το 2020.

Ο Ίλον Μασκ πρόσφατα παραχώρησε μία συνέντευξη, κατά την οποία έκανε κάποιες πολύ αιχμηρές δηλώσεις καθώς δεν αποδέχεται την αλλαγή φύλου της κόρης του. Ο ισχυρός άνδρας των επιχειρήσεων αναφερόμενος σε αυτή είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «με εξαπάτησαν να υπογράψω έγγραφα για ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, τον Ξαβιέ». Ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει για τη φυλομετάβαση του παιδιού του, αλλά μιλώντας για αυτό σαν να μην άλλαξε ποτέ φύλο.

Ο δισεκατομμυριούχος δίνοντας συνέντευξη στον ψυχολόγο Τζόρνταν Πίτερσον για το Daily Wire αναφερόταν στην κόρη του και αντιμετώπισε τις επιλογές της ως κάτι κακό. Ενώ δε δίστασε να πει ότι νιώθει πως «εκβιάστηκε» να συμφωνήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή του είπαν ότι η Βίβιαν θα αυτοκτονούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι ένας ψυχολόγος που δέχεται την παραδοσιακή διάκριση των δύο φύλων και εγκρίνει τη διατήρηση του μοντέλου του άνδρα παλιάς κοπής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μάλιστα, φορούσε ένα σακάκι με εικόνες αγίων σε βυζαντινή τεχνοτροπία. Ο παρουσιαστής – ψυχολόγος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι η κόρη του Ιλον Μασκ θα αυτοκτονούσε στην περίπτωση που ο πατέρας της δε υπέγραφε την αλλαγή φύλου της. Μάλιστα δήλωσε ότι η υποβόσκουσα κατάθλιψη και το άγχος προκαλούν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας στα τρανς άτομα από τη δυσφορία του φύλου.

«Είναι απίστευτα κακό και συμφωνώ μαζί σας ότι οι άνθρωποι που το προωθούν αυτό θα πρέπει να πάνε φυλακή», του απάντησε ο ιδιοκτήτης του X. «Με ξεγέλασαν για να το κάνω. Δεν μου εξήγησαν ότι οι αναστολείς της εφηβείας είναι στην πραγματικότητα απλώς φάρμακα αποστείρωσης», συμπλήρωσε.

«Ο γιος μου είναι νεκρός, σκοτώθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας», υπογράμμισε ο Ίλον Μασκ. Παράλληλα, ορκίστηκε να καταστρέψει τη woke κουλτούρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από την εξαπάτηση που βίωσε από την οικογένειά του, άρχισε να στρέφεται προς τα δεξιά. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο ιδρυτής της Tesla, έχει στηρίξει και τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους. Αν και δεν έχει κάνει μεγάλες δωρεές για την πολιτική σκηνή της χώρας του.

Πλέον όμως, ο Ίλον Μασκ έχει κάνει αρκετά εμφανές ότι τάσσεται υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και του κόμματός του. Μάλιστα, δημοσίευμα της «Wall Street Journal» αναφέρει ότι κάνει δωρεές 45 εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα, για την επιστροφή του πρώην προέδρου.

“I vowed to destroy the woke mind virus. We are making some progress.”

