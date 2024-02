Ας πούμε ότι η μουσική βιομηχανία από τούδε κι εφεξής δεν θα είναι πλέον η ίδια. Η μουσική ανδροκρατία έχει κλονιστεί μάλλον ανεπανόρθωτα. Και ώρα ήταν. Η 66η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy ίσως μείνει στην ιστορία ως το χρονικό σημείο μηδέν, ως η βραδιά που γέννησε μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για τις γυναίκες δημιουργούς στον χώρο της μουσικής.

Γνωρίζαμε ήδη από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων ότι τα φετινά Grammys θα ήταν σε μεγάλο βαθμό γυναικεία υπόθεση. Τα είχαμε ξαναπεί. Μετά από μια χρονιά κατά την οποία οι γυναίκες βρέθηκαν στην κορυφή των charts και ξεχώρισαν στον παγκόσμιο συναυλιακό στίβο, ήταν το μόνο δίκαιο η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής να φέρει τα ονόματα και τις υπογραφές τους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, σύμφωνα με το Βρετανικό Φωνογραφικό Ινστιτούτο (BPI), οι τελευταίοι 12 μήνες αποτέλεσαν χρονιά ρεκόρ για τις γυναίκες μουσικούς στη βιομηχανία. Για πρώτη φορά στα χρονικά, γυναίκες καλλιτέχνιδες πέρασαν 31 εβδομάδες στην κορυφή του singles chart και ήταν υπεύθυνες για 7 από τα 10 πιο επιτυχημένα singles του 2023 με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ίσως είναι ότι σχεδόν τα μισά (48,5%) από όλα τα τραγούδια που μπήκαν στο Top 10 φέτος προήλθαν από γυναίκες που εργάστηκαν είτε σόλο είτε σε επίπεδο συνεργασίας.

Taylor Swift, SZA, Janelle Monae, Victoria Monet, Kylie Minongue, Billie Eilish, Miley Cyrus, Lana Del Rey, boygenious – ναι, ναι, μην μπερδεύεστε, είναι το απόλυτο indie girlgroup που πρέπει να ακούσετε, αν δεν έχετε ακούσει ακόμα – Coco Jones, Tyla, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Doja Cat. Αυτές είναι μερικές από τις γυναίκες δημιουργούς που κυριάρχησαν στη μουσική την περασμένη χρονιά και που έχουν έρθει για να μείνουν.

Πρωταθλήτρια της κορυφής φέτος η Miley Cyrus, η οποία πέρασε 10 ολόκληρες εβδομάδες στο Νο 1 με το single «Flowers» και χθες το βράδυ κράτησε στα χέρια της τα πρώτα 2 της Grammy. Μετά από μια πολύ μακρά και πολυτάραχη πορεία στη μουσική με 8 στούντιο και 3 live άλμπουμ, 39 singles και μια ντουζίνα σκάνδαλα, η Miley γιόρτασε την επιτυχία χορεύοντας και τραγουδώντας επί σκηνής τον φεμινιστικό της ύμνο που την έφερε ως εδώ.

Η Taylor Swift συνέχισε ανενόχλητη να γράφει τη δική της ιστορία, κατακτώντας το 4ο Grammy της καριέρας της για το άλμπουμ της χρονιάς. Συνολικά, η TayTay μετρά σήμερα 14 Grammys, αλλά δώστε της λίγο χρόνο και θα τα αυγατίσει κι άλλο. Όπως είπε κι η ίδια, το μόνο που θέλει είναι να συνεχίσει να γράφει μουσική και να την μοιράζεται με τους εκατομμύρια Swifties εκεί έξω, που από χθες το βράδυ έχουν αρχίσει ήδη να μετρούν αντίστροφα για τις 19 Απριλίου και την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ.

Τη στιγμή που η Barbie συνεχίζει να χάνει βραβεία και υποψηφιότητες μέσα από τα καλλίγραμμα χέρια της, η Billie Eilish συνεχίζει να συλλέγει βραβεία από εδώ κι από ‘κει για το «What Was I Made For?». Χθες το βράδυ συγκεκριμένα, απέσπασε το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς και καλύτερου τραγουδιού γραμμένου για οπτικά μέσα – κάτι που είχε να συμβεί από το 1997 και τη νίκη της Celine Dion με το «My Heart Will Go On».

Με συνολικά τρία βραβεία έφυγε από τη χθεσινή απονομή και η 34χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της R&B Victoria Monét, μεταξύ των οποίων το βραβείο Καλύτερης Νέας Καλλιτέχνιδας. Καθόλου «νέα» στον χώρο, ωστόσο, δεν είναι η εδώ και χρόνια τακτική συνεργάτιδα της Ariana Grande. Η Victoria Monét έχει συνυπογράψει τραγούδια για κάθε ένα από τα στούντιο άλμπουμ της Grande, ξεκινώντας από το ντεμπούτο της Yours Truly (2013) μέχρι το τελευταίο της, Positions (2020), ενώ έχει συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες υψηλού προφίλ, όπως οι Nas, Travis Scott, T.I., Lupe Fiasco, Brandy, Coco Jones, Chloe x Halle και Chris Brown. Τα χθεσινοβραδινά βραβεία που έλαβε είναι ίσως η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα από την Ατλάντα.

Το indie-rock group boygenius, που πέρυσι γέμισε ασφυκτικά συναυλιακούς χώρους όπως το Madison Square Garden και το Hollywood Bowl, κέρδισε επίσης τρία βραβεία, ενώ ένα από τα μέλη του, η Phoebe Bridgers, απέσπασε κι ένα τέταρτο στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την SZA. Από το όλο νόημα όνομα που αποφάσισαν να υιοθετήσουν ως γκρουπ μέχρι την απόφαση τους να προσλάβουν αποκλειστικά γυναίκες για την ηχογράφηση των κομματιών τους, οι τρεις γυναίκες πίσω από το επιτυχημένο γκρουπ, που δημιουργήθηκε σχεδόν κατά λάθος το 2018, έχουν δώσει και συνεχίζουν να δίνουν τον δικό τους αγώνα κατά της μουσικής ανδροκρατίας.

Με δύναμη από την Αυστραλία, η Kylie Minogue, δύο δεκαετίες μετά το heyday της καριέρας της, κέρδισε το δεύτερό της Grammy για το «Padam Padam» στα 55 της, ενώ η SZA κέρδισε τρία από τα εννέα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια συνολικά. Τίποτα από τα παραπάνω δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Ας μην ξεχνάμε πως το 2018 δεν είχε κερδίσει σχεδόν καμία γυναίκα στις μεγάλες κατηγορίες. Αυτό που έκανε τα χθεσινά βραβεία σημαντικά δεν ήταν η νίκη της Taylor Swift ή της Billie Eilish. Αυτές τις περιμέναμε, είναι αλήθεια.

Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το εύρος της κυριαρχίας των γυναικών δημιουργών. Οι νίκες τους επισφράγισαν την επιτυχία τους αλλά – κυρίως – σηματοδότησαν μια νέα εποχή για τη μουσική βιομηχανία, μία εποχή που ελπίζουμε πως θα είναι πολύ πιο συμπεριληπτική. Σίγουρα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε ακόμα, υπάρχουν πολλά κάστρα που πρέπει να πέσουν, πολλά στεγανά που πρέπει να σπάσουν, ώστε η φετινή πραγματικότητα των βραβείων να μην ξεχαστεί σαν ένα ακόμα one-hit-wonder.