Δύο χρόνια μετά τη μεγάλη κρίση της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ, οι Χρυσές Σφαίρες επέστρεψαν δυναμικά επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν η άτυπη μεν επίσημη δε έναρξη της σεζόν των μεγάλων βραβείων, αλλά και μια πρώτη συνάντηση της crème de la crème της χρονιάς σε μια εκδήλωση με όλη τη λάμψη του Χόλιγουντ και άφθονη σαμπάνια.

Πολλά πράγματα φάνηκε να χρειάζονταν κι άλλο χρόνο προκειμένου να έχουμε πιο σπιρτόζικη 81η τελετή απονομής, όμως ας μην ξεχνάμε πως οι πολύμηνες απεργίες των ηθοποιών και των σεναριογράφων του Χόλιγουντ τράβηξε χειρόφρενο σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, για παράδειγμα, ο ηθοποιός και stand-up κωμικός Jo Koy επιλέχθηκε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, έχοντας στη διάθεσή του μόλις δέκα ημέρες για να προετοιμαστεί, όταν οι προκάτοχοί του είχαν στη διάθεσή τους μήνες ολόκληρους.

Η βραδιά λοιπόν ήταν, ας πούμε, χλιαρή και προβλέψιμη – κάτι που ενδεχομένως καμιά φορά είναι προτιμότερο σε σύγκριση με την απόλυτη κατρακύλα. Οι λαμπεροί παρευρισκόμενοι πολλοί, αλλά οι εκπλήξεις λίγες. Ανάμεσα σε αυτές – ίσως και η μεγαλύτερη – ήταν η προς έκπληξη πολλών νίκη του Γιώργου Λάνθιμου και της ταινίας του Poor Things στην κατηγορία για την Καλύτερη Ταινία Κωμωδία ή Μιούζικαλ, αφού ήδη από την αρχή ακόμα και οι παρουσιαστές στο κόκκινο χαλί πόνταραν πως μεγάλη νικήτρια της εν λόγω κατηγορίας θα ήταν σίγουρα η ταινία Barbie της Greta Gerwig. Όμως ο Ελληνας σκηνοθέτης απέδειξε πως όταν μιλάμε για σινεμά δεν κρίνονται όλα στο box office ούτε στα ιντερνετικά τρεντς.

Προς έκπληξη πολλών, η ταινία που έσπασε όλα τα box office σε διεθνές επίπεδο και που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες φέτος (9 συνολικά), τελικά απέσπασε μόνο δύο. Ο λόγος φυσικά για τη Barbie που έφυγε μονάχα με το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και του καλύτερου blockbuster, σε αντίθεση με τον Christopher Nolan και την ταινία Oppenheimer που απέσπασε βραβεία στις 5 από τις συνολικά 8 κατηγορίες που ήταν υποψήφια.

Το Oppenheimer κέρδισε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς, μεταξύ των οποίων για την καλύτερη δραματική ταινία και την καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική. Ο Christopher Nolan κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ ο Cillian Murphy και η Lily Gladstone απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία για τις ερμηνείες τους, δίνοντας προβάδισμα στον Αμερικανό Προμηθέα σε αυτό το κινηματογραφικό μπράντεφερ που ακούει στο κωδικό όνομα Barbenheimer και κρατά από το καλοκαίρι.

Ούτε το τηλεοπτικό σκηνικό επεφύλασσε μεγάλες εκπλήξεις όμως. Δηλαδή, ακριβώς όπως ήταν αναμενόμενο, ξεχώρισαν το Succession, που απέσπασε συνολικά 4 βραβεία, το The Bear και το Beef, που κέρδισαν από 3 βραβεία το καθένα.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα των νικητών:

Κινηματογραφικά Βραβεία

Καλύτερη Δραματική Ταινία

Oppenheimer

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

Ανατομία Μιας Πτώσης

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Poor Things

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

The Boy and the Heron

Καλύτερο σενάριο για τον Κινηματογράφο

Justin Triet & Arthur Harari, Ανατομία μιας Πτώσης

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς

Barbie

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική για Κινηματογραφική Ταινία

Ldwig Goransson, Oppenheimer

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι για Ταινία

What Was I Made For?, Billie Eilish & Finneas Connell

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Ταινία

Lily Gladstone, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Emma Stone, Poor Things

Β’ Γυναικείος ρόλος σε Ταινία

Da’Vine Joy Randolph, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Α’ Ανδρικός σε Δραματική Ταινία

Cillian Murphy, Oppenheimer

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Paul Giamatti, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Τηλεοπτικά Βραβεία

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ

The Bear

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Beef

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά

Sarah Snook, Succession

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Ayo Edebiri, The Bear

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Ali Wong, Beef

Β’ Γυναικείος ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά

Elizabeth Debicki, The Crown

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Kieran Culkin, Succession

Α’ Ανδρικός ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Jeremy Allen White, The Bear

Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Steven Yeun, Beef

Β’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Matthew Macfadyen, Succession

Καλύτερη ερμηνεία σε Stand-Up Comedy για την Τηλεόραση

Ricky Gervais, Armageddon