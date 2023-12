«Σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την απόφαση του θεσμού να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η οποία χαρακτηρίζεται «ιστορική».

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή και δείχνει την αξιοπιστία και την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ σε δηλώσεις του μετά την απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και την Μολδαβία.

Επίσης, αναφέρθηκε στη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Γεωργία και στην έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης,

«Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και η έκθεση θα εκδοθεί τον Μάρτιο» συμπλήρωσε. Παράλληλα, ο κ. Μισέλ μίλησε για «ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, πολύ ισχυρή πολιτική απόφαση».

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «ήταν σημαντικό ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αντιταχθεί στην απόφαση, και γι’ αυτό ήμασταν σε θέση να κάνουμε αυτήν την ανακοίνωση απόψε».

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς έκρινε απόψε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία συνιστά «μια ισχυρή ένδειξη υποστήριξης» και παρέχει «προοπτική» στη χώρα αυτήν.

«Μόλις αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και επίσης με τη Μολδαβία. Είναι σαφές ότι αυτές οι χώρες ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Όρμπαν αποφάσισε να μην κάνει χρήση του βέτο. «Διαφωνεί με την απόφαση και δεν αλλάζει άποψη, αλλά επί της ουσίας αποφάσισε να μην ασκήσει το δικαίωμα του βέτο», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ούγγρος ομόλογός του δεν βρισκόταν στην αίθουσα.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρόο, σχολιάζοντας την απόφαση είπε ότι το «πράσινο φως» που έδωσε η ΕΕ στην Ουκρανία είναι ένα «πολύ σαφές μήνυμα» προς τους Ουκρανούς και τους Ρώσους.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου χαιρέτισε την απόφαση της ΕΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια νέα σελίδα στην ιστορία» της χώρας της καθώς μόλις πριν από δύο χρόνια «κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί» μια τέτοια εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη συμφωνία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης την Πέμπτη για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο ως «νίκη» για τη χώρα του και την Ευρώπη.

«Αυτή είναι μια νίκη για την Ουκρανία. Μια νίκη για όλη την Ευρώπη. Μια νίκη που παρακινεί, εμπνέει και ενισχύει», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

