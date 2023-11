Με κάθε τρόπο προσπαθούν να θωρακιστούν οι Ισλανδοί μπροστά στον φόβο της έκρηξης του ηφαιστείου Fagradalsfjall, στη χερσόνησο Reykjanes, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Μάλιστα η μεγαλύτερη μπουλντόζα της Ισλανδίας, μια Caterpillar D11 επιστρατεύτηκε για να βοηθήσει στην κατασκευή αμυντικών έργων σύμφωνα με τον Indepedent. Το τεράστιο σκαπτικό μηχάνημα κατασκευάζει τάφρους για να μειώσει τις ζημιές που θα προκληθούν από μια ενδεχόμενη καταστροφή.

Σχεδόν 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Γκρίνταβικ το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αρχές φοβούνταν ότι λιωμένα πετρώματα θα ανέβαιναν στην επιφάνεια της γης και ενδεχομένως θα έπλητταν την παράκτια πόλη και έναν γεωθερμικό σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Cracks in the Earth!!? This is wild 🤪 #Iceland #IcelandVolcano pic.twitter.com/GQeyRcCuI5

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η νοτιοδυτική χερσόνησος της Ισλανδίας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δεκαετίες ηφαιστειακής αστάθειας, μετά από εκρήξεις, κατά μήκος της χερσονήσου.

Iceland volcano LIVE: Country’s biggest bulldozer is dispatched to dig three-mile long trenches as part of lava defences as 400 more earthquakes hit overnight https://t.co/x0wYsyOqua pic.twitter.com/8nJfirxDVP

Το περίφημο σπα Blue Lagoon της Ισλανδίας έκλεισε προσωρινά, μία εβδομάδα αφότου μια σειρά σεισμών οδήγησε τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο.

Η Γαλάζια Λιμνοθάλασσα, ένα γεωθερμικό σπα νοτιοδυτικά του Ρέικιαβικ, θα παραμείνει κλειστή έως τις 30 Νοεμβρίου, υπό τον φόβο επικείμενης ηφαιστειακής έκρηξης.

«Οι πιθανότητες ηφαιστειακής έκρηξης στη χερσόνησο Ρέικιανες έχουν αυξηθεί σημαντικά… Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί πότε ή πού μπορεί να συμβεί μια έκρηξη» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

#Iceland ready for volcano blast: 600 hundred #earthquakes have hit region since midnight as eruption nears and devastated #Grindavik

Residents flee with everything they can carry as houses begin to split.#Reykjanes #Icelandearthquake #icelandvolcano #earthquake… pic.twitter.com/w1j2uStQz1

— Adv kashif kamran khan (@kashifk48) November 17, 2023