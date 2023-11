Οι αρχές της Ισλανδίας δίνουν μάχη με τον χρόνο για να χτίσουν «αμυντικά τείχη» γύρω από τον γεωθερμικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Svartsengi, ο οποίος βρίσκεται μόλις 6 χιλιόμετρα από το Γκρίνταβικ, καθώς αυξάνονται οι φόβοι έκρηξης του ηφαιστείου.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι ετοιμάζονται να κατασκευάσουν ένα μεγάλο ανάχωμα για να εκτρέψει τις ροές λάβας γύρω από τον γεωθερμικό σταθμό καθώς, μπορεί η σεισμική δραστηριότητα να έχει μειωθεί, η πιθανότητα έκρηξης, όμως παραμένει υψηλή, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Gudrun Hafsteinsdottir δήλωσε, σύμφωνα με τον Indepedent, ότι εξοπλισμός και υλικά που θα μπορούσαν να γεμίσουν 20.000 φορτηγά μεταφέρονται στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RUV. Η κατασκευή του προστατευτικού αναχώματος γύρω από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ανέμενε την επίσημη έγκριση της κυβέρνησης.

#BREAKING 🚨 #VIDEO – TURN SOUND ON: Listen to the Magma burrowing below #Grindavik Iceland.

