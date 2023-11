Η Ισλανδία προετοιμάζεται για την έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall, την ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες σεισμοί προστίθενται στη λίστα των δονήσεων, που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που δημοσίευσε ο Indepedent με τη στιγμή μια ισχυρής δόνησης που σπέρνει τον τρόμο και κάνει το σπίτι να «χορεύει» σε τρελούς ρυθμούς.

Χθες (13/11) οι Αρχές επέτρεψαν στους κατοίκους του Γκρίνταβικ να επιστρέψουν για λίγο στα σπίτια τους για να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους εν μέσω του φόβου για την έκρηξη του ηφαιστείου. Σχεδόν 4.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο, καθώς οι Αρχές φοβούνταν ότι το υπόγειο μάγμα του ηφαιστείου θα ανέβει στην επιφάνεια και θα διαλύσει τα πάντα στο πέρασμά του.

Οι εικόνες σοκάρουν με τους δρόμους να έχουν ανοίξει στα δύο κοντά στο Γκρίνταβικ. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι ένας ποταμός μάγματος, μήκους εννέα μιλίων, που τρέχει κάτω από τη χερσόνησο είναι ενεργός, θέτοντας σε κίνδυνο το Γκρίνταβικ.

🚨 ICELAND VOLCANO – More closer into the cracks that were opened recently in the City of Grindavik, Icelend#Iceland #Earthquake #Emergency #Volcano #Grindavik #BlueLagoon pic.twitter.com/NTvhC62XvG

