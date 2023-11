Περί τις 900 σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στη νότια Ισλανδία σήμερα, έγινε γνωστό από τις αρχές, ένας αριθμός που προστίθεται στους δεκάδες χιλιάδες σεισμούς που έχουν πλήξει την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας ισχυρής ηφαιστειακής έκρηξης.

Σχεδόν 4000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους το Σαββατοκύριακο, την ώρα που οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι μάγμα θα μπορούσε να φθάσει στην επιφάνεια και πιθανόν να πλήξει μια παράκτια πόλη και έναν σταθμό γεωθερμικής ενέργειας.

🚨📷 #Alert #WATCH: Volcanic eruption begins near Iceland’s capital Reykjavík The magma is now at a very shallow depth, eruption will happen in hours #Iceland #icelandvolcano #Icelandearthquake #Earthquake #Grindavik #eruption #VolcanoEruption #GrindavikTown #Reykjavík ##หมากคิม pic.twitter.com/Gc8udoytNZ

— Asma Shehzadi (@AsmaShehzadi12) November 13, 2023