Οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται σε όλη τη Γάζα με τα νοσοκομεία να έχουν γίνει νεκροταφεία. Δεκάδες ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα εθεάθησαν γύρω από το νοσοκομειακό συγκρότημα Ibn Sina στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την επιδρομή στο Al-Shifa, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας.

Ο Thomas Macmanus, διευθυντής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για το Κρατικό Έγκλημα στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, επισημαίνει στο Al Jazeera ότι ενώ τα νοσοκομεία προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, υπάρχουν εξαιρέσεις για να χάσουν αυτό το καθεστώς.

«Εάν υπάρχουν τρέχοντα γεγονότα που δείχνουν ότι έχουν (τα νοσοκομεία) χρησιμοποιηθεί για να θέσουν σε κίνδυνο τον αντίπαλο στρατό, μπορούν να χάσουν το προστατευόμενο καθεστώς τους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε ακόμη αυτά τα γεγονότα» δήλωσε. «Τα νοσοκομεία δεν θα χάσουν τις γενικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου, της εκκένωσης αν είναι δυνατόν και τις αρχές της στρατιωτικής αναλογικότητας» σημείωσε.

Ο Thomas Macmanus πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση «το Ισραήλ είναι η κατοχική δύναμη» και όταν μιλάμε για την κατάσταση των νοσοκομείων πρέπει επίσης να μιλάμε για τις γραμμές εφοδιασμού τους και την ικανότητά τους να λειτουργούν, σε δύο εβδομάδες από τώρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (17/11) ότι εντόπισε το πτώμα της Νόα Μαρσιάνο, μιας 19χρονης στρατιώτη, την οποία κρατούσε όμηρο η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa.

Χθες ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο της Μαρσιάνο, αφού τη Δευτέρα η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αρχικά εμφανίζεται ζωντανή και στη συνέχεια παρουσιάζεται το πτώμα της. Η παλαιστινιακή οργάνωση ισχυρίστηκε ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

«Το πτώμα της στρατιώτη Νόα Μαρσιάνο (…) ανασύρθηκε από τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού από κτίριο γειτονικό στο νοσοκομείο αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκε στο ισραηλινό έδαφος» ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

