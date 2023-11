Σε νεκροταφείο έχει μετατραπεί το Al Shifa, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς οι μάχες μαίνονται κοντά του.

Η σοβαρή έλλειψη καυσίμων κόβει το νήμα της ζωής πολλών πρόωρων βρεφών, που δεν μπορούν να παραμείνουν μέσα στις θερμοκοιτίδες και νεφροπαθείς δεν μπορούν να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση.

Ο διευθυντής του Al Shifa δήλωσε στο BBC ότι τις τελευταίες μέρες έχουν πεθάνουν 32 ασθενείς, περιλαμβανομένων και αρκετών μωρών. Το Ισραήλ λέει ότι δεν στοχεύει άμεσα νοσοκομεία, αλλά αναγνωρίζει συγκρούσεις γύρω από το νοσοκομείο και άλλες εγκαταστάσεις.

Asyifa Hospital was attacked, doctors in Gaza called for the evacuation of patients. pic.twitter.com/x6743CM3Iu

— *ساكينه. حبي* (@habie_sakinah) November 14, 2023