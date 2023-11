Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού έκαναν στοχευμένη επιχείρηση κατά της Χαμάς στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το al-Shifa.

Ο Δρ. Munir al-Bursh, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε στην τηλεόραση του Al Jazeera ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στη δυτική πλευρά του χώρου. «Υπάρχουν μεγάλες εκρήξεις και σκόνη στα τμήματα που βρισκόμαστε. Πιστεύουμε ότι σημειώθηκε έκρηξη μέσα στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Bursh.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Shebab ανέφερε ότι το υπουργείο Υγείας της Γάζας επισήμανε ότι «δεκάδες στρατιώτες» και τανκς είχαν εισέλθει στο κτίριο του τμήματος επειγόντων περιστατικών του al-Shifa.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε «δεν υποστηρίζουμε το χτύπημα ενός νοσοκομείου από αέρος και δεν θέλουμε να δούμε μια ανταλλαγή πυρών σε ένα νοσοκομείο, όπου αθώοι, ανήμποροι, άρρωστοι άνθρωποι που προσπαθούν να λάβουν την ιατρική φροντίδα που τους αξίζει, θα βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά».

2nd Actual CCTV Footage of Al shifa hospital Sources claim that heavy tanks also reached Alshifa. Note that medic already confirmed of no Hammas fighter inside Alshifa

Η τύχη του νοσοκομείου Shifa έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς ανησυχίας λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών στις εγκαταστάσεις τις τελευταίες ημέρες, με παγκόσμιες εκκλήσεις για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός μετά από πέντε εβδομάδες ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Guardian, νοσηλεύονται 600 έως 650 ασθενείς, εργάζονται 200-500 άνθρωποι και περίπου 1.500 εκτοπισμένοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο.

#BREAKING | The Israeli military is breaking into Al Shifa Hospital right now as part of its war on #Gaza 's hospitals. The raid comes while there is no press coverage or international organizations from inside the hospital.



Σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανέφεραν: «Η πόλη του Σίφλαμ είναι πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολιτών. Με βάση πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών οι δυνάμεις των IDF διεξάγουν μια ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση κατά της Χαμάς σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο νοσοκομείο Shifa».

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.

