Η Margot Robbie, η Carey Mulligan και η Emerald Fennell έλαμψαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Saltburn» στο ιστορικό Ace Theatre του Λος ‘Αντζελες. Πρόκειται για μία παραγωγή των Amazon Studios και MGM Studios σε σενάριο και σκηνοθεσία της βραβευμένης Emerald Fennell.

Margot Robbie, a producer on #Saltburn, embraces stars Jacob Elordi and Barry Keoghan at the LA premiere pic.twitter.com/j5rjE6i8bQ

— Vinay Uteriya (@VinayUteriya11) November 15, 2023