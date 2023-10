Με αίμα βάφτηκαν οι εορτασμοί για το Halloween στη Φλόριντα των ΗΠΑ όταν ο 22χρονος Tyrell Stephen Phillips άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν 14χρονο και έναν 20χρονο μετά από καβγά στην γειτονιά της Τάμπα. Από τους πυροβολισμούς και το χάος που προκλήθηκε σε μπαρ και κλαμπ τραυματίστηκαν επίσης 16 άτομα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο 22χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, ενώ βίντεο δείχνει τη στιγμή των πυροβολισμών και τους ανθρώπους που γιόρταζαν το Halloween να τρέχουν μέσα στο σκοτάδι να σωθούν. Σε ορισμένα πλάνα φαίνονται αστυνομικοί να σπεύδουν να βοηθήσουν ανθρώπους που αιμορραγούσαν στα πεζοδρόμια.

Από τους 16 τραυματίες -ηλικίας 18-27 ετών- οι 15 έφεραν τραύματα από τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία, απ’ όπου λίγο αργότερα, οι περισσότεροι, πήραν εξιτήριο. Ακόμα παραμένει άγνωστο αν οι Αρχές αναζητούν συνεργάτες του 22χρονου.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί. Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με πάνω από ένα όπλο.

