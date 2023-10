Σε μία ακόμα ενέργεια που τον φέρνει εκτός γραμμής της Ε.Ε. προχώρησε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.

Η συνάντηση αυτή ήταν πρώτη μεταξύ του Ρώσου προέδρου και κάποιου ηγέτη της Ε.Ε. από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Meeting with President Putin in #Beijing. Everyone in Europe is asking the same thing: can there be a ceasefire in Ukraine? It’s crucial for Europe, including Hungary, that the flood of refugees, sanctions and fighting should end! pic.twitter.com/t6Ge0bXatZ

