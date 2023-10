Καμία συμφωνία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής για εκεχειρία στη νότια Γάζα προκειμένου να λειτουργήσει ο ανθρωπιστικός διάδρομος για τους εκτοπισμένου Παλαιστίνιους, σημείωσε ο πρωί της Δευτέρας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις αναφορές που υπήρξαν για τριμερή συμφωνία Ισραήλ, Αιγύπτου και ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και την απομάκρυνση των ξένων», αναφέρει μια συνοπτική δήλωση από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάου.

Αιγυπτιακές πηγές δήλωναν νωρίτερα ότι συμφωνήθηκε εκεχειρία από τις 9 το πρωί, η οποία θα κρατούσε αρκετές ώρες και θα αξιοποιούσε το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο. Οι αναφορές έκανα λόγο για συμφωνία των τριών χωρών να παραμείνει ανοικτό το πέρασμα της Ράφα, ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Ωστόσο η παλαιστινιακή Χαμάς επεσήμανε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για τη συμφωνία ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

Από την πλευρά τους τόσο ο ισραηλινός στρατός και η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ δεν είχαν σχολιάσει τις πληροφορίες, μέχρι τη στιγμής της διάψευσης από την πλευρά Νετανιάχου.

Όπως έγινε γνωστό το Ισραήλ ενεργοποίησε σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων 28 χωριών που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων κατά μήκος των βορείων συνόρων του με τον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός μετά τις εχθροπραξίες με την Χεζμπολάχ ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

