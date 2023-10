Ξεκινούν διπλωματικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή μετά την έλευση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος θα πραγματοποιήσει επαφές με Νετανιάχου στο Ισραήλ και Αμπάς στην Ιορδανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προσγειώθηκε την Πέμπτη (12/10) στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή με στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ ύστερα από την επίθεση των μαχητών της Χαμάς και να προσπαθήσει για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο ανώτατος Αμερικανός διπλωμάτης θα προσπαθήσει επίσης να βοηθήσει να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς –κάποιοι εκ των οποίων είναι Αμερικανοί– και η ασφαλής δίοδος για αμάχους της Γάζας από τον πυκνοκατοικημένο θύλακα ενόψει πιθανής χερσαίας εισβολής του Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται εντός της ημέρας να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

The United States is working to ensure Israel has everything it needs to defend itself and its people.

