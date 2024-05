Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου έγινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πήρε το μικρόφωνο και ζήτησε συνέντευξη από τον αδερφό του Κώστα μετά τον νικηφόρο ημιτελικό του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague.

Ο Greek Freak ήταν εκ των VIP που βρέθηκαν στην «Uber Arena» και είδαν από τις court seats το παιχνίδι δίπλα στον παλαίμαχο σταρ του NBA, τον Σκότι Πίπεν.

Τι κάνατε καλύτερα στον ημιτελικό με τη Φενέρ;

«Η άμυνα μας ήταν εξαιρετική. Η Φενέρ είναι καλή επιθετική ομάδα τους κρατήσαμε στους 57 πόντους και νομίζω πως κάναμε καλή δουλειά»

Ο Παναθηναϊκός έχει να βρεθεί στο Final Four για 12-13 χρόνια;

«Είμαστε ενθουσιασμένοι, θέλαμε να πάμε στον τελικό και είμαστε έτοιμοι».

Και τώρα;

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, θέλουμε τη νίκη και το τρόπαιο».

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final 🎙 #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024