Με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή (13/10) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στο Αμάν της Ιορδανίας.

Όπως αναφέρει το Middle East Eye, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει την πρώτη στάση του στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συζητηθεί μεταξύ άλλων και η κατάσταση ομηρίας ισραηλινών πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας.

Ακολούθως ο Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφτεί την Ιορδανία όπου θα συναντηθεί με τον Μαχμούντ Αμπάς, καθώς και πρόσθετες χώρες της περιοχής

Οι ΗΠΑ ελπίζουν να αποτρέψουν άλλες ένοπλες ομάδες στην περιοχή, όπως η λιβανέζικη Χεζμπολάχ, από το να συμμετάσχουν στη σύγκρουση στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Χουσεΐν Αλ-Σέιχ, γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ο Μαχμούντ Αμπάς που βρίσκεται στην Ιορδανία θα συναντηθεί σήμερα με τον Βασιλιά Αμπντάλα Β και αύριο Παρασκευή 13/10 με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση και με τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα Β, ο οποίος διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της κατάστασης μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

As part of the effort exerted around the clock by the Palestinian leadership to stop this devastating war, and within the framework of the joint effort between #Jordan and #Palestine, HE President Mahmoud Abbas is meeting today in Amman with his brother, His Majesty King Abdullah… https://t.co/jcDkyglHim

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) October 12, 2023