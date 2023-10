Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9.000 τραυματίστηκαν μετά τα 6,3 Ρίχτερ που χτύπησαν χθες (7/10) το Αφγανιστάν, 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ. Ήταν από τους πιο θανατηφόρους σεισμούς στον κόσμο σε μια χρονιά που οι δονήσεις στην Τουρκία και τη Συρία σκότωσαν περίπου 50.000 ανθρώπους τον Φεβρουάριο.

Ο Ανάν Σαγέικ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Καταστροφών, δήλωσε ότι 2.053 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 9.240 τραυματίστηκαν και 1.320 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Περισσότεροι από 200 νεκροί είχαν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Χεράτ, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες και παιδιά αναφέρει το Reuters.

I learned with great sadness about the tragic consequences of the earthquake that struck the western provinces (Herat, Farah, and Badghis) of Afghanistan.

I am donating all of my #CWC23 match fees to help the affected people.

Soon, we will be launching a fundraising campaign to… pic.twitter.com/dHAO1IGQlq

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 8, 2023