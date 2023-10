Ήδη από το 2010 είχαμε αρχίσει να μιλάμε για το τέλος μιας εποχής: της εποχής των supermodels. Κατεβαίνοντας από τις πασαρέλες και τα στιλέτο της το 2015, η Gisele Bündchen έσβησε τα φώτα κι έκλεισε την πόρτα μιας εποχής που πια ανήκε στο παρελθόν. Τη σκυτάλη πήραν τα nepo models:Kendall Jenner, Gigi και Bella Hadid, Kaia Gerber. Όμως τα πράγματα στο κόσμο της μόδας – και τον κόσμο γενικότερα – είχαν ήδη αλλάξει. Ζήτηση πια είχε η διαφορετικότητα.

Both of these models do not exist. You can hire them on https://t.co/6JENJJS0KJ once it’s live. pic.twitter.com/L7BeXK4nuz — Danny Postma (@dannypostmaa) March 5, 2023

Και κάπου εκεί συνέβη το παράδοξο. Παρά την απύθμενη δεξαμενή διαφορετικότητας εκεί έξω, τη ζήτηση έσπευσε να καλύψει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όσοι πιστεύαμε ότι τα μοντέλα δεν κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από την ΤΝ, ήμασταν πολύ αφελείς. Γιατί τα ψηφιακά μοντέλα είναι εδώ και αποτελούν την τελευταία λέξη της μόδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ai Fashion Week (@fashionweek.ai)

Τον περασμένο Απρίλιο, στην Νέα Υόρκη έκανε πρεμιέρα η πρώτη ψηφιακή εβδομάδα μόδας, για την οποία ο New York Post έγραψε πως «προμηνύει το μέλλον της μόδας». Χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το Midjourney, οι σχεδιαστές δημιούργησαν εικονικά μια συλλογή από εμφανίσεις που παρουσιάστηκαν από ψηφιακά σχεδιασμένα μοντέλα σε μια επίσης ψηφιακή πασαρέλα στα Spring Studios της Νέας Υόρκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miquela (@lilmiquela)

Η πρώτη αυτή ψηφιακή εβδομάδα μόδας ήταν ένα μόνο από τα πολλά δείγματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια που μαρτυρούν την στροφή των μεγάλων fashion brands προς την ψηφιακή εποχή. Εταιρίες όπως η Prada και η Balmain ήδη από το 2018 έχουν αρχίσει να συνεργάζονται με εταιρίες που φτιάχνουν ψηφιακά μοντέλα, καθώς και ψηφιακές influencers όπως η Miquela. Πλέον υπάρχουν και ειδικά πρακτορεία ψηφιακών μοντέλων όπως το Diigitals, το πρώτο του είδους και υπεύθυνο για το πρώτο ψηφιακό μοντέλο που δημιουργήθηκε ποτέ, τη Shudu.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shudu (@shudu.gram)

Τον περασμένο Μάρτιο, η Levi’s ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το νεοσύστατο σχετικά στούντιο ψηφιακής τεχνολογίας Lalaland.ai που κατασκευάζει μοντέλα κατά παραγγελία με τη βοήθεια της ΤΝ για εταιρίες μόδας. Ο αμερικανικός κολοσσός των τζιν τόνισε πως στόχος αυτής της σύμπραξης δεν είναι να αντικατασταθούν εντελώς τα μοντέλα με σάρκα και οστά, αλλά να ενισχύσουν την εκπροσώπηση της διαφορετικότητας και την ποικιλομορφία στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

View this post on Instagram A post shared by Tomorrow’s World Today (@twtexplore)

Το εύλογο ερώτημα που πολλοί έθεσαν είναι το εξής: δεν θα μπορούσε η Levi’s να επιτύχει τον αβρό της στόχο προσλαμβάνοντας περισσότερα και διαφορετικότερα μεταξύ τους αληθινά μοντέλα; Οι αντιδράσεις κατά της εν λόγω συνεργασίας ήταν γρήγορες και κατά τόπους σφοδρές. Οι επικριτές ζήτησαν, εύλογα, να μάθουν πώς ακριβώς προάγεται η συμπερίληψη και έσπευσαν να προειδοποιήσουν πως η χρήση της ΤΝ για τη δημιουργία BIPOC μοντέλων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μορφή ψηφιακού blackface.

So, I guess for some companies, it’s just easier to generate fake non-white people with AI than it is to actually pay real non-white models for their work? This technology deprives people of opportunities, and now it seems like it helps companies perpetuate racism. https://t.co/NF666iNdco — Glynn Tarrant 🏳️‍🌈🇺🇲🎨 (@GlynnTarrant) March 26, 2023

Επιπλέον, δεν ήταν λίγοι κι εκείνοι που εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα η τεχνολογία να φτάσει να εκτοπίσει την ανθρώπινη εργασία. Ανησυχίες καθόλου νέες για το εργατικό δυναμικό διαφόρων κλάδων. Ας μην ξεχνάμε πως ένα από τα βασικά αιτήματα των απεργών ηθοποιών του Χόλιγουντ είναι η διαβεβαίωση πως τα ψηφιακά τους αντίγραφα δεν θα χρησιμοποιούνται από τα μεγάλα στούντιο χωρίς την άδειά τους και χωρίς οι ίδιοι να αμείβονται για τη χρήση της εικόνας τους. Το ίδιο εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο είναι και οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της μόδας ως μοντέλα.

There are hundreds, THOUSANDS of diverse models out there who can model for your brand. @LEVIS this is lazy and not the answer to being and understanding the importance of diversity in your campaigns. https://t.co/14u2UCEw56 — James Welsh 👻 (@James_s_welsh) March 25, 2023

Μπορεί λοιπόν η Τεχνητή Νοημοσύνη να μην απειλεί την ανθρωπότητα με τον τρόπο που φαντάστηκαν ο Stanley Kubrick ή η Mary Shelley, αλλά έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να απαξιώσει την ανθρώπινη φύση. Η ΤΝ θα μπορούσε όντως να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο προς αξιοποίηση στον δρόμο προς έναν κόσμο πιο συμπεριληπτικό και ισότιμο για όλες και όλους. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν πως, ιδιαίτερα στον χώρο της μόδας, λειτουργεί ως placebo, υποκαθιστώντας την πραγματική δράση.