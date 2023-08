Όπως τόσα και τόσα παιδιά σε αυτή την ηλικία, έτσι κι εγώ γύρω στα 9-10 άρχισα να ζητάω κατοικίδιο. Στο παιδικό μου μυαλό, ιδανική επιλογή ήταν φυσικά ένα κουτάβι. Ακούγοντας βέβαια ξανά και ξανά – όποτε επανερχόμουν στο ζήτημα – την απαγγελία των ατελείωτων απαιτήσεων και υποχρεώσεων με τις οποίες έρχεται πακέτο ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, άρχισα να διαπραγματεύομαι μέσα μου και την επιλογή της γάτας.

Για να μην τα πολυλογώ, αμέτρητες χαμένες μάχες και ατελέσφορα παρακάλια μετά, τελικά κατέληξα με ένα ταμαγκότσι – ένα ηλεκτρονικό φορητό κατοικίδιο ιαπωνικής προελεύσεως, ωοειδούς σχήματος και μεγέθους τσέπης. Καλώς ήρθες ψηφιακή εποχή. Πριν το μέσο ελληνικό σπίτι αποκτήσει πρόσβαση στο ίντερνετ και ηλεκτρονικό υπολογιστή, η γενιά των millennials κρατούσαμε κιόλας στα χέρια μας το μέλλον. Φυσικά, τότε ούτε που το φανταζόμασταν. Εμείς απλώς ήμασταν παιδιά οικογενειών που δεν ήταν διατεθειμένες να μας πάρουν ένα κατοικίδιο με σάρκα και οστά.

Δυόμιση δεκαετίες αργότερα, ο κόσμος μοιάζει να έχει αλλάξει άρδην, με την τεχνολογία να κρατά γερά πια τα ηνία του και να τον οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς νέες απρόσμενες – μερικά μόνο χρόνια πριν – κατευθύνσεις. Όλοι οι δρόμοι πλέον οδηγούν στο Web3 – την νέα γενιά του παγκόσμιου ιστού – και στις νέες ψηφιακές πραγματικότητες που αναπτύσσονται με τη μορφή διαδικτυακών κοινοτήτων όπως είναι για παράδειγμα το Ethereum. Κι αυτές οι ψηφιακές πραγματικότητες – είμαστε, δεν είμαστε έτοιμοι γι’ αυτές – καθημερινά εμπλουτίζονται με νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά.

Μία από αυτές τις νέες δυνατότητες είναι η απόκτηση ψηφιακού κατοικίδιου· μιας παντοτινής αξιαγάπητης συντροφιάς σε αυτόν τον νέο, συχνά μοναχικό, γεμάτο δυνατότητες για νέες εμπειρίες, εικονικό κόσμο, που αναδύεται από την τεχνολογική εξέλιξη. Φανταστείτε, δηλαδή, ένα κατοικίδιο που έχει τη δική του ζωή, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση, είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην λερώνει μέσα, έχει την δική του μοναδική προσωπικότητα και με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε. Και επιπλέον, είναι αθάνατο και ικανό να μεταβιβαστεί στους απογόνους σας όταν εσείς αποδημήσετε εις τόπο χλοερό σαν κάποιου είδους πολύτιμο κειμήλιο. Κατάπληξη κι ανατριχίλα.

Πώς όμως μπορεί ένας άνθρωπος να συνυπάρξει, να επικοινωνήσει και να δεθεί με ένα εικονικό κατοικίδιο όταν αυτό έχει τη μορφή ενός συλλεκτικού ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου; Πώς στο καλό δένεται κανείς με ένα χνουδωτό, χαριτωμένο σε επίπεδο κακουργήματος, τετράποδο πλάσμα, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να το ζουλήξει τρυφερά και να το κατσιάσει στα χάδια;

Την απάντηση σε αυτό το καίριο ερώτημα έρχεται να δώσει το λεγόμενο Petaverse, ένας διαλειτουργικός τόπος που συνδυάζει φυσικά και εικονικά στοιχεία για να προσφέρει στους ιδιοκτήτες ψηφιακών κατοικίδιων μια νέα διαδραστική εμπειρία. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας και υπερσύγχρονων μέσων ανάπτυξης ψυχαγωγικού λογισμικού, μέσα στο Petaverse, ψηφιακά κατοικίδια και ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν, να ζουν νέες εμπειρίες, να χτίζουν κοινές μνήμες και ενδεχομένως – γιατί όχι; – να δημιουργήσουν μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης.

Here’s a short sizzle to showcase some of the exciting stuff we’ve been working on here at Petaverse. Over the last two years we’ve created multiple features, and we continue to deliver – from AR to VR, text adventures to mini games and more, as we build up to the release our… pic.twitter.com/yDvEdfHhOS

— Petaverse Network (@PetaverseNetwrk) August 7, 2023